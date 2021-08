Pandemia no derrotará ni a la educación ni a la escuela pública: SNTE

La crisis sanitaria por la COVID-19 no derrotará a la Educación y la Escuela Pública de México, manifestó Alfonso Cepeda Salas, dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), en el marco de la apertura del Ciclo Escolar 2021/2022.



A casi año y medio de que la pandemia quitó la convivencia escolar, hoy, expuso, ya no se puede dejar abierto el riesgo de extinción y abandono de la escuela pública.



Reconoció que el presente año lectivo inicia, no como todos hubieran deseado y es algo que no se puede ignorar; sin embargo, la vida escolar llama.



Aseveró que ese es el desafío del que esta generación de mexicanos no puede rehuir y que hoy se habrá de enfrentar con determinación y voluntad.



“Por eso hoy emprendemos esta labor titánica de regresar a clases presenciales, donde las condiciones lo permitan. Vamos a dar vida nuevamente a nuestras escuelas en todo el país. La escuela pública y México cuentan con el SNTE”.



Dijo que el objetivo se logrará con el despliegue del trabajo y vocación de los docentes, con el ánimo de los alumnos por aprender, con la corresponsabilidad de los padres de familia y con el apoyo del Gobierno de México.



“A mis compañeras y compañeros docentes, a los directivos, al personal de apoyo y de asistencia a la Educación, les expreso todo el apoyo y respaldo de su organización sindical”.



Agregó que juntos y en unidad enfrentarán cualquier incertidumbre laboral o de salud que les impida servir al pueblo de México.