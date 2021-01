Pandemia no detuvo programa de exploración de Marte

La pandemia por SARS-CoV2 no detuvo el proyecto de exploración de Marte desarrollado por el Plan Ares, expresó la directora académica del Centro de Investigación Atmosférica y Ecológica (CIAE), Cecilia Montero de Jesús.



"No se ha detenido. Como estamos en un momento extraordinaria no podemos reunirnos de manera multitudinaria".



Cabe referir que el proyecto contempla el aporte de investigadores mexicanos en una estrategia de exploración del planeta rojo.



De ejemplo, la académica explicó que en diciembre de 2020, diversas instituciones firmaron la Alianza para la Exploración de Marte, esto, como una estrategia del propio Plan Ares para abarcar más naciones.



"Trata que todos aquellos interesados en hacer ciencia de Marte puedan hacer una alianza para incidir en el tema, aportar y ver de qué manera podemos hablar en un futuro de una exploración de Marte".



Abundó que por parte del CIAE, este mudó las actividades presenciales a la parte virtual, con la oferta de posgrados.



"En la parte académica nos mudamos a la virtualidad y del área presencial nos mudamos en línea. Todo lo que estamos haciendo lo hacemos de manera virtual".