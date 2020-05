Pandemia no frena servicios de Diócesis de Orizaba en hospitales

La vida y el trabajo para los sacerdotes, tal y como pasa con otros sectores, cambió. En el decanato de Orizaba, cinco presbíteros jóvenes son los que en medio de esta pandemia visitarán a enfermos en los hospitales pero su estrategia se centra en que sólo uno haga la labor por un tiempo y si enferma, entonces otro de los cuatro que están sanos tomará su lugar y continuará la labor.



En entrevista, el sacerdote Valentín López indicó que esta epidemia es algo nuevo pero parte del servicio de los presbíteros es acudir a los hospitales a dar la comunión, ungir enfermos, confesarlos.



"Pero lo que está generando esta epidemia, sí causa un poco de temor contagiarse pero claro, vamos con todas las medidas de seguridad y protocolos que nos ha dicho la Conferencia del Episcopado Mexicano. Se siente una experiencia de alegría ver como se quedan las familias contentas al ver que sus familiares quedan asistidos".



Hasta el momento, dijo que no ha entrado al quinto piso del hospital del IMSS, el cual es dedicado para los enfermos de COVID-19 pero sí sigue acudiendo a este nosocomio.



Explicó que tan sólo en el decanato de Orizaba, cinco sacerdotes fueron delegados para atender la visita a los enfermos.



"Trabajamos en equipo pero sólo uno es quien inició esta experiencia; soy el único ahorita porque la dinámica que tenemos es que soy el que se está exponiendo y si llego a enfermarme entra el segundo padre joven".



El entrevistado destacó que cuando decidió consagrarse a Dios por medio del sacerdocio, jamás pensó que habría una pandemia de este tipo pero su deseo por servir en este apostolado lo mantiene trabajando. Hasta el momento, indicó que no ha visitado a pacientes con coronavirus pero sí ha realizado exequias de dos personas que murieron por este mal.



"Sé que el temor al contagio puede llegar. Sí hay temor pero realmente no de miedo de llegar a decir ¿para qué soy sacerdote? Sino al contrario, digo que vale la pena porque se asitió a una persona y ésta recibió el consuelo. El trabajo de los sacerdotes vino a dar un giro, sí cambió y nos tenemos que ir adecuado a esta nueva realidad".



Añadió que otro servicio que están dando los presbíteros es el de las exequias, pues en la actualidad no se puede congregar mucha gente en las iglesias para la celebración de éstas. "También se ha delegado a un sacerdote, que es un servidor, para hacer la labor".