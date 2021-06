Pandemia no frenó las elecciones, destaca Juan Manuel Diez

El candidato de la alianza Va por Veracruz a la Alcaldía de Orizaba, Juan Manuel Diez Francos, pidió a la población que salga a votar libremente por lo que consideren mejor para ellos y su familia.



No obstante, consideró que su llamado estaba de más, pues la población ya tuvo casi tres meses para escuchar la promoción al voto.



Comentó que tras emitir su sufragio se retiraría a su casa para esperar ahí el resultado de los comicios.



"Me siento bien, gracias a Dios y esperar, que esto ya está en manos de los ciudadanos con la dirección mentalmente de Dios", expresó.



Por lo que ha escuchado, ha habido asistencia a las urnas y la pandemia no ha frenado la decisión de los ciudadanos.



Mencionó que lleva votando alrededor de 40 años y ve una elección similar a las anteriores, tranquila y ordenada.



El candidato acudió acompañado por su esposa, su hijo Roberto Diez Pirez, su nuera y su nieto, pero ahí lo esperaba su amigo y ex alcalde también, Hugo Chahín Maluly, y su hijo Hugo Chahín Kuri.