Pandemia no paró actividades de Gobierno; siguieron a distancia

La titular de la Oficina del Programa de Gobierno, Waltraud Martínez Olvera, resaltó que a pesar de la pandemia COVID-19, no se han parado las actividades y acciones para beneficio de los veracruzanos.



"Todas las actividades sustantivas tienen que continuar aunque sea a la distancia. Lo que se ha cuidado desde el primer momento, tanto la línea federal y estatal, es que no se afecten los servicios prioritarios para la población, que es lo más indispensable".



Respecto a la agenda 2030, dio a conocer que se presentará la Ruta de Acción de Veracruz, con el fin de alcanzar los objetivos de desarrollo a los Derechos Humanos.



"Esta ruta será bajada a los municipios, se invitará a más personas que se sumen y hagamos una difusión más amplia, acciones para el medio ambiente. Es un enfoque de desarrollo distinto donde se busca la redistribución y la justicia".



Referente a la iniciativa de reforma para reglamentar la venta de comida “chatarra” y bebidas azucaradas a menores de edad en el Estado, expuso que es una alternativa atinada y se está viendo con buenos ojos en varios Estados.



"Me parece que lo que hay que priorizar es el bienestar muchos niños, niñas y adolescentes. Creo que va a caminar, es trabajo de los legisladores, creo que se está viendo con buenos ojos. Todas las partes nos estamos poniendo las pilas".



Lo anterior lo manifestó luego del izamiento de bandera en homenaje a las víctimas fallecidas por la pandemia en el Estado, la cual se realizó en la explana del parque Benito Juárez de la Capital.