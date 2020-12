Pandemia no paró solicitudes de refugio en México: ACNUR

Durante este 2020, cerca de 40 mil migrantes solicitaron refugio en México; de éstos, el 75 por ciento lo hizo en el sur-sureste mexicano, según cifras reveladas por la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).



Y es que pesar de la pandemia de Coronavirus, desde julio comenzaron a incrementarse las peticiones de refugio en México por parte de migrantes. Tan sólo el año pasado la demanda fue de 70 mil solicitudes, confirmó Kristin Riis Halvorsen, jefa de la oficina de ACNUR en Tapachula, Chiapas.



Añadió que pese a todo lo que las autoridades hicieron para minimizar el flujo de personas por el país, los migrantes tuvieron que salir de sus lugares de origen porque quedarse ya no era opción ante las diversas crisis que vivían.



“No es secreto para nadie que el 2020 ha sido difícil, vimos que en marzo-abril bajó el flujo de personas que piden refugio y volvió a incrementar en julio, todo esto nos indica que aun con cierre de fronteras y todo lo que se hace para minimizar el flujo de personas, ellos aun así tuvieron que huir porque el quedarse en sus países ya no era opción”, dijo.



Con la llegada de la pandemia y su permanencia en todo el mundo, reconoció que en ACNUR tuvieron que cambiar los protocolos para atender a los viajeros y ahora tratan de hacerlo de forma remota, es decir, vía telefónica por seguridad del personal y de los mismos migrantes.



“Siempre atendíamos en persona haciendo entrevistas de forma directa en oficinas. Por seguridad de ellos y nosotros lo hemos modificado a que todo se haga vía telefónica y sólo donde no hay cómo hacerlo por vía remota entonces los llamamos pero con respeto al distanciamiento social”.



“Es un reto. Creo que es algo que hacemos con mucho gusto porque no podemos exponer a la población ya cansada y con experiencias fuertes vividas y lo hacemos con el mayor gusto pero representa esfuerzo extra el pensar cómo hacerle para que sea seguro”, insistió.



DESINFORMACIÓN, GRAVE PROBLEMA EN TEMA DE REFUGIADOS



Pierre-Marc René, del área de Información Pública del ACNUR, aseguró que el más grave problema en el tema de la migración es la desinformación, tal como ocurrió en este 2020 con el tema del Coronavirus, pues la gente pensaba que por el desplazamiento de migrantes el virus se esparció por el mundo.



Lo anterior lo dio a conocer en el marco de un curso de capacitación a medios de comunicación sobre el tema de refugiados.



Este tuvo como objetivo visibilizar diferencias entre refugiados y migrantes y generar información que no vulnere los derechos de las personas inmersas en el fenómeno de desplazamiento.



“Hay mucha desinformación que circula de los refugiados a nivel nacional, el tema de migrantes, refugiados. Solicitar asilo es un derecho que todos tenemos y todos podemos vivirlo en algún momento de la vida. Está pasando en Venezuela pero ha pasado en muchos lados, no sabemos cuándo puede pasar y tener que irnos”, dijo.



Expuso que los medios de comunicación deben informar de manera correcta lo que sucede en el tema, muchas veces por falta de conocimiento se hace mal y esto se refleja en las notas publicadas.



Lamentó que precisamente esto provoque que muchos crean que los migrantes o refugiados vienen a crear problemas a México o a robar empleo a los nacionales, cuando en realidad salen de sus sitios de origen por la situación difícil que viven allá.



Asimismo, mencionó que ahora la migración está siendo realizada por familias completas y ya no por viajeros solitarios.



“No es cierto que ellos llegan todos con COVID, todos somos vulnerables, sí son más vulnerables de contagiarse y lo que se debe hacer es apoyarlos, el Coronavirus no discrimina y cualquiera puede contagiarse, no sólo por ser migrantes”, finalizó.