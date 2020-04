Pandemia no pone en riesgo inicio de proceso electoral 2020-2021: MORENA

A pesar de la contingencia sanitaria a causa del virus SARS-CoV2 (COVID-19), hasta este momento no hay condiciones que pongan en riesgo el inicio del proceso electoral local 2020/2021 que renovará las 212 Presidencias Municipales y las 50 Diputaciones locales, por lo que dicho proceso arrancará conforme lo marca el Código Electoral de Veracruz.



Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, representante del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) en el Consejo General del Organismo Público Local Electoral (OPLE), recordó que el proceso comicial inicia la primera semana del próximo mes de noviembre.



Sin embargo, en estos momentos en los que se acatan las disposiciones de distanciamiento social como una medida preventiva para evitar la propagación del virus, expuso que para el mes de noviembre no se vislumbran condiciones sanitarias para pensar en posponer los plazos.



“El inicio del proceso electoral no está en riesgo. Yo no veo la posibilidad de que el Consejo General del OPLE posponga su instalación en la primera semana de noviembre y pasarla para los primeros días de diciembre. Esperemos que dentro de siete meses la situación de la pandemia haya pasado y no continúe la emergencia sanitaria”.



Dijo esperar y confiar que el país y Veracruz saldrán delante de esta situación para reiniciar todas las actividades que en estos momentos están suspendidas por causa de la enfermedad de Coronavirus.



“Yo no veo un posible corrimiento de los plazos para iniciar el proceso electoral; estoy confiado que vamos a superar esto y en el mes de noviembre estaremos iniciando los trabajos de organización del proceso electoral”.



Mientras tanto, para continuar con la operatividad del OPLE recordó que a finales del mes pasado se aprobaron los Lineamientos para la Notificación Electrónica, mientras persista la emergencia sanitaria por COVID-19 y en tanto, las autoridades de salud den por concluida la pandemia y como consecuencia la cuarentena.