Pandemia no pudo frenar a las empresarias xalapeñas

La crisis por la pandemia del COVID-19 impuso a las empresarias de Xalapa dos opciones: morir o reinventarse. Ante la situación, a 10 meses de la crisis sanitaria, las mujeres de negocios rediseñaron el enfoque de sus empresas a un escenario digital y de innovación.



Ello incluyó la educación, comunicación, turismo e incluso la organización de eventos, expresaron las participantes en el séptimo capítulo de Al Calor Empresarial, mesa de charlas con Mauricio Cuevas Gayosso.



En esta edición participaron la presidenta del Capítulo Xalapa de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (AMEXME), Hilda Benítez; Marcela Blanco Guillaumín, del Grupo BG; Irma Claudia Melgarejo, de Xalapeñísima, y la rectora emérita de la Universidad de Xalapa, Isabel Soberano de la Cruz, además del director general de alcalorpolitico.com, Joaquín Rosas Garcés.



En la conversación, las empresarias comentaron que la pandemia cambió no sólo los negocios, sino la vida de todas las personas.



Al respecto, la planificadora Hilda Benítez Contreras señaló que de un día para otro, para evitar contagios, la Secretaría de Salud recomendó suspender las fiestas y eventos.



Por ello, la empresaria trasladó las celebraciones al escenario virtual, por medio de las plataformas usadas para conferencias y clases en línea.



"Fiestas online, por medio de Zoom, fiesta de cumpleaños, temática, copita de vino, con karaoke, baile, y se divierten", dijo.



No obstante, el descenso del nivel del Semáforo de Riesgo en Veracruz y la capital dio una esperanza a los organizadores de convocar a festejos de menos de 20 personas.



La AMEXME, que Hilda Benítez preside en la capital, es integrada por 65 capítulos a nivel nacional con representación de 7 mil mujeres empresarias. En Xalapa, la Asociación cuenta con 32 socias y 18 años de labor empresarial.



Para, Benítez, las crisis son una oportunidad de crecer.



“Es más que nada romper los miedos, a veces pensamos demasiado y no hacemos las cosas, entonces, más que nada me iría por eso, nos hemos tenido que reinventar y subirnos a muchos barcos”, dijo.



La pandemia también afectó a los medios de comunicación. Es el caso de Irma Claudia Melgarejo, de Xalapeñísima, que de un día a otro mudó del impreso al espacio virtual.



“No pensé que lo teníamos que hacer tan de ya, pero sabía que lo teníamos que hacer en algún momento. Nos reinventamos: eso sí hay que decirlo”, dijo.



En el caso de la revista, con 11 años ininterrumpidos de circulación mensual, uno de los puntos consistía en la difusión de eventos, actualmente cancelados debido a la pandemia.



Entonces, Irma Claudia le pidió a los lectores en el extranjero relatar su día a día con la pandemia, y así, los xalapeños en otras partes del mundo compartieron la vida habitual en el confinamiento.



Por su parte, para la hostelería, las medidas por la pandemia demandaron más seguridad e higiene, y desde el punto de vista de Marcela Blanco Guillaumín, del Grupo BG, la cuestión también implicó "renovarse o morir".



Dentro de su labor empresarial, Marcela Blanco distribuyó 3 mil caretas a personal de primera línea del combate contra el COVID en hospitales y clínicas.



La empresaria reconoce la aportación de la sociedad xalapeña para ayudar a los suyos y a los demás. “Aunque ha crecido mucho, todos nos conocemos, todos nos ayudamos”, dijo.



Blanco Guillaumín afirmó que con su propio trabajo, las empresarias eliminaron los estereotipos persistentes contra las mujeres.



"Todavía nos seguimos enfrentando con ciertas personas, no con todas, al estereotipo mujer, de embarazos, que no tienes la capacidad, hemos encontrado mujeres y hombres excelentes".



Además, observó que Xalapa cuenta con un potencial económico "desperdiciado", el cual, puede explotar con los municipios en los alrededores, y sobre todo de la alta población de estudiantes en la capital del Estado.



En el caso de la educación, la rectora emérita de la Universidad de Xalapa, Isabel Soberano, explicó que dicha institución desde antes de la pandemia trazó un nuevo modelo educativo en el cual contemplaba la enseñanza a distancia.



De este modo, de la UX egresará la primera generación de manera virtual, con la graduación de 500 estudiantes de 10 licenciaturas, 7 maestrías y 5 doctorados.



"Nos enfrentó de pronto y la pandemia nos ha generado muchos cambios", dijo.



En su experiencia como empresaria, Isabel Soberano admitió que vivió la transición del papel de la mujer como “ama de casa” a una generadora de ingresos.



“Nos tocó la transición, y nos enfrentamos al mundo laboral, a diseñar, a crear y defender nuestros argumentos”, dijo la académica.