Pandemia no se soluciona con un eslogan: Sacerdote

La política y la medicina no se solucionan solamente con una opción ética de buena voluntad, sostuvo el vocero diocesano sacerdote Helkyn Enríquez Báez, al ser cuestionado sobre las declaraciones del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que no robar, no mentir y no traicionar, ayudan a no contraer el COVID-19.



"Para una verdadera contención de la epidemia que tenemos, se requieren actitudes de prevención, de prudencia y de responsabilidad, que tienen que ver con lo médico y respaldado por una actitud ética de solidaridad y responsabilidad común. Pero no solamente con un eslogan que de repente, de tanto pronunciarse, se está desgastando y está perdiendo la fuerza que podría motivar otras acciones en nuestro país".



Agregó que no es así cómo se combate la pandemia sino con las actitudes de personas sensatas, como los científicos y de aquellos que tienen conocimientos y que nos están pidiendo y sugiriendo lo que se tiene que hacer para prevenir y detener la epidemia.



"No todos somos especialistas de todo y por eso debemos dejar a quién nos puede iluminar y decir algo al respecto sobre el problema específico, que sean los que hablen".



Agregó que ni el cristianismo ni la política son una opción ética y agregó que así lo definió una vez el Papa Benedicto XVI, es decir que no se trata de ser buenas personas, sino tener la convicción de responder a Cristo y a un encuentro con Él.