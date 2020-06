Pandemia “nos la vino a partir”, lamentan pescadores de Alvarado

Joel Vicente, pescador y lanchero con 30 años de experiencia, asegura nunca le había tocado vivir una situación como la actual pandemia que está acabando con su forma de vida.



“Siempre íbamos al día pero trabajando bien, esto vino a partirnos media figura”, dice.



Desde finales de marzo no puede prestar sus servicios turísticos náuticos porque la Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos de la Secretaría de Marina canceló las salidas al mar.



Además, en la pesca les ha ido mal, explica que tira su red en las aguas de Antón Lizardo pero apenas agarra para comer.



Y si llega a tener un buen día de pesca, no tiene donde vender porque restaurantes y el mercado del pueblo está cerrados por la contingencia; lo que hace es repartir los peces entre familiares.



“Desde que empezó la contingencia no hay turismo y pesca hay poquito. Para medio comer, sí traemos pescado peri no hay donde vender, porque mercado y restaurantes no abren”.



Joel fue apoyado con el Programa de Fomento a la Agricultora, Ganadería, Pesca y Acuicultura por medio de BIENPESCA, del Gobierno Federal. Recibió 7 mil 200 pesos para sobrellevar los días de pandemia.



“El apoyo sirvió de algo para pagar las deudas pero vuelves a quedar igual, sin poder trabajar, el dinero se acaba”, dijo.