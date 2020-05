Pandemia paralizó trabajo de albañiles de Coatepec

El secretario general del Sindicato de Trabajadores Albañiles, Constructores, Similares y Conexos del municipio de Coatepec, Alfredo Sánchez Flores, informó que este sector está “paralizado” debido a la pandemia del coronavirus.



“La construcción está suspendida por la cuarentena, ya quisiéramos trabajar pero no se puede”, acotó.



Entrevistado, señaló que por ello algunos trabajadores de este rubro han tenido que acudir a trabajar en otras actividades para poder obtener el sustento de sus hogares, sin embargo, dijo que no todos corren con la misma suerte, pues hay quienes se encuentran sin poder encontrar algún trabajo y así subsistir.



Explicó que este sindicato cuenta con 50 agremiados, mismos que están afectados al no haber obras por la contingencia sanitaria y agregó que de acuerdo a información no será sino hasta en algunos meses cuando éstas se reaperturen.



“Con esto de la pandemia, el trabajo ha bajado bastante, vamos a las obras y nos dicen que hasta el 1° de junio se van a volver a abrir las obras pero otros dicen que hasta agosto y al no haber obras, la gente está sin trabajar. Son 50 sindicalizados en el padrón, muchos tienen que salir a Xalapa, otros se fueron a cortar verdura porque no hay de donde y los que estamos aquí nos dedicamos a trabajar en lo que vaya saliendo”, detalló.



Ante tal situación, pidió al Ayuntamiento de Coatepec que sean tomados en cuenta para las próximas obras en el municipio, pues añadió que en ocasiones las empresas llevan a sus propios trabajadores, sin embargo, esto encarece los costos, por lo que dijo que deberían contratar a personas de Coatepec.



“A la vez, también queremos que en unas obras que van a salir en el Ayuntamiento, que nos apoyaran, que nuestra gente entre a trabajar en esas obras. Están por empezar una obra por Los Carriles, van a meter drenaje, banquetas y guarniciones. Las empresas ya traen algunas personas de su confianza y a nosotros nos van dando lo menos”.



“Hemos platicado con el Alcalde y nos promete que nos va a apoyar pero necesitamos que hable con los empresarios, para que ellos nos contraten a nosotros, a la mano de obra de Coatepec, que no traigan gente de otro lado porque les encarece la mano de obra”, finalizó.