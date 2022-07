Pandemia pausó proyectos tecnológicos en Veracruz

El director del Centro Regional de Optimización y Desarrollo de Equipos (CRODE) de Orizaba, Rubén Posada Gómez, reconoció que hay muchos proyectos que se detuvieron a consecuencia del COVID-19, entre estos un cortador láser que es muy prometedor."Sí nos ha afectado mucho durante la pandemia, pues hay muchos proyectos que no hemos podido concluir. Hemos tenido que generar nuevas dinámicas para encontrar mercado para estos.“A pesar de que como institución federal se tienen solventados los gastos federales de operación, para poder diseñar y fabricar, los recursos provienen de los servicios que se están brindando".Dentro de estos están en espera un cortador láser, el cual calificó como una maravilla, puesto que puede cortar piezas de metal con un espesor bastante considerable para hacer diferentes productos."Sin embargo el hecho de que durante la pandemia no hemos tenido la misma solicitud por parte de nuestros clientes habituales que son los tecnológicos, provocó que no se desarrollen esas fabricaciones de piezas".De igual forma destacó que muchos de los proyectos son colaboraciones de investigaciones de algunos tecnológicos o de universidades, pero al estar dentro de la pandemia también se disminuyó la aportación de las instituciones.Dejó en claro que no ha parado el trabajo del CRODE, en el tema de la propiedad industrial intelectual, desarrollo de patentes, modelo de utilidad. "Pero si decayó el número de estos para los registros".