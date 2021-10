Pandemia “pegó fuertísimo” pero sobrevivimos: Compañía de Danza de Bellas Artes

La pandemia quiso robarle a la danza la libertad de que sus artistas se pudieran mover en un espacio escénico, pero no logró, expresó El director de la Compañía Nacional de Danza del Instituto Nacional de Bellas Artes, Cuauhtémoc Nájera, quien aseguró que el Coronavirus sí impactó al arte y algunos lograron sobrevivir a este periodo difícil, otros no.“La pandemia del COVID-19 nos pegó fuertísimo. Hay profesiones que se pueden hacer desde lejos y hay profesiones que no. Posiblemente uno puede seguir desarrollando una serie de proyectos en el trabajo a distancia, pero bailar, ejercitarse, requiere de un espacio físico, entonces sí nos pegó.“Logramos sobrevivir, hacer cosas, incluso logramos generar proyectos artísticos, pero regresar al salón es lo más maravilloso que nos está sucediendo, poder tener la libertad de moverte por un espacio escénico es un privilegio que la pandemia nos quería robar, pero no lo logró”.En entrevista exclusiva para alcalorpolitico.com, indicó que para todos es sabido que la pandemia no se ha terminado y se tiene ahora que trabajar con una serie de condicionantes como los cubrebocas, en grupos no grandes, manteniendo la distancia.“Sí fue un periodo difícil, un periodo que no ha terminado por completo pero que afortunadamente ya al menos podemos estar de nuevo en los escenarios. Nos pegó porque no pudimos estar en el teatro, no pudimos estar en trabajos en grupos, no podíamos hacer funciones, cuando comenzamos hacerlas era en pequeños grupos”.Dijo que como Compañía Nacional de Danza pudieron sobrevivir, pero no fue así para los grupos independientes que no tuvieron posibilidades de generar funciones, no tenían actividad en vivo y les pegó económicamente.Cuauhtémoc Nájera indicó que el ballet, como otras carreras, es algo que se tiene que estudiar desde muy pequeños, incluso el apoyo debe venir al cien por ciento de los papás, este es fundamental, ya que es la familia quien va llevar al estudiante a sus clases tras tener esa vocación.“Los que nos dedicamos a esto es importante que hagamos entender a los padres, lo importante que es apoyar a sus hijos desde cortas edades”.Añadió que no es exclusivo de México el que los paterfamilias piensen en buscarle una seguridad a sus hijos a través de lo que estudien, pero el riesgo de no tener una carrera exitosa en la danza es el mismo de no tenerla en la medicina por ejemplo.“El riesgo de fracasar en cualquier carrera existe igual que la posibilidad del éxito. Tenemos una mirada o complejo de que las carreras artísticas no son garantía de vida, pero sí lo son, hay mucha gente que se dedica al arte y la economía de la cultura es muy amplia. Hay que trabajar sin duda alguna”.Indicó que en la actualidad hay apoyos fiscales para la iniciativa privada que quieren apoyar a la cultura.Asimismo, en el cine, en las artes visuales, en museos, ya la iniciativa privada se encontraba más, pero ahora hay muchas posibilidades en el tema de la danza pues está el Estímulo Fiscal a Proyectos de Inversión en la Producción Teatral Nacional; en la Edición y Publicación de Obras Literarias Nacionales; de Artes Visuales; Danza; Música en los Campos específicos de Dirección de Orquesta, Ejecución Instrumental y Vocal de la Música de Concierto y Jazz (EFIARTES).“Con estos, cada vez más empresarios o personas desde el mundo no público se involucran para generar más posibilidades para el arte, por eso es importante conocer los EFIARTES, que son estímulos fiscales que el propio gobierno ofrece a través del SAT y del INBA y Secretaría de Cultura, para que la iniciativa privada pueda aportar dinero directamente a proyectos artísticos”.De igual forma destacó que Orizaba es un sitio maravilloso y excelente escenario para poder hacer el Festival Internacional de Danza.“Me parece adecuado para que vengan niños y jóvenes de todo el país, para conocer este espacio del Poliforum Mier y Pesado y toda la convivencia que se da, tanto académica, artística. Este festival en particular creo que es especialmente muy importante porque es justo un encuentro de jóvenes talentos y llegan cientos de niños y desde aquí uno puede vislumbrar cómo se desarrolla el ballet dentro de las nueva generaciones y el futuro que se tiene”.Dijo que en eventos de este tipo es donde se encuentran muchos talentos que a partir de este encuentro, pueden generar posibilidades de vida dentro del arte y danza, obtener apoyos para ir a otras escuelas y becas.Aunque reconoció que el bailarín suele buscar otros horizontes fuera de México, el ejemplo claro es que hay bailarines mexicanos en otras partes del mundo.“Es natural que quieran tener otros horizontes, hay lugares donde el movimiento dancístico es muy fuerte como Francia o Alemania, de manera natural, pero hay un apoyo institucional para el desarrollo de la cultura y la danza en México”.