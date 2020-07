Pandemia por COVID-19 no frena desapariciones: “Solecito”

La pandemia por el COVID-19 no ha frenado las desapariciones en el Estado, tan sólo el pasado fin de semana se reportaron al menos 5 personas desaparecidas en el puerto de Veracruz y la zona centro, refirió la directora del Colectivo "Solecito", Rosalía Castro Toss.



Lamentó que en los últimos meses haya mayor número de reportes por parte de familias y eso sólo contando la región que abarca el Colectivo.



"Aquí diario desaparecen, creo que durante el fin de semana hubo 5 o 6 y todos los días. Creo que las aceleró y digo qué anda haciendo la gente en la calle si deben estar encerrados y sin embargo, las desapariciones en el fin de semana, creo que empezaron desde el jueves, viernes, sábado y domingo, esto se ha incrementado", dijo.



Castro Toss indicó que se da acompañamiento a los familiares y se les exhorta a poner denuncia, "yo auxilié a 3 personas en darles acompañamiento y te estoy hablando de Solecito de Veracruz, falta la zona sur y norte".



Veracruz, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, reporta 5 mil carpetas por este tema, sin embargo, esta cifra es mayor porque muchos no denuncian.



En los últimos meses no se han tenido avances en materia de búsqueda, ni en la identificación de los restos, consideró la representante del colectivo Solecito, no obstante, reconocen que la Comisión Estatal de Búsqueda ha trabajado en otras áreas.



"En cuestión de identificación no ha habido avance, en cuestión de búsqueda para mí no ha habido avance, seguimos en las mismas, ha habido avances en otros sentidos que también implican a las víctimas, como en una desaparición inmediata se da aviso a la Comisión de Búsqueda para que haga la ficha oficial y decimos en qué puntos hay buscar", señaló Castro Toss.



Asimismo, se destinó un presupuesto para apoyo a las familias para cubrir gastos de búsqueda.