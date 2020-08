Pandemia puso al descubierto grave rezago educativo en Veracruz

"La crisis de la pandemia del COVID-19 ha puesto al descubierto todas las carencias que se vienen arrastrando desde hace años en todos los temas sociales", expresó la profesora de Educación Indígena e integrante del MMPV-CNTE, Lucy Mora.



Añadió que uno de los aspectos con graves problemas de rezago es el educativo, en este sentido, apuntó que la educación indígena debe contrarrestar las políticas transgresoras de la enseñanza estandarizada que no va acorde con el contexto de los educandos y que se ve reflejado en el alto índice de reprobación y deserción escolar, entre otras situaciones.



"Hoy el reto es mayor puesto que se le han sumado al sinnúmero de problemas, la educación ‘virtualizada’ a través de plataformas, como la televisión y radio pero en los contextos indígenas hay pocos casos donde hay señal de Internet".



Agregó que la población indígena es la que está viviendo la exclusión en los accesos a los medios digitales, todo esto se agrega al sinnúmero de desigualdades que se han hecho más grandes, dijo, gracias a los malos gobiernos que sólo han seguido dañando a este sector.



"En este ciclo escolar, donde los docentes están haciendo su mayor esfuerzo, el problema es que los educandos no tendrán la misma oportunidad de acceso a las clases. Año con año, antes, los estudiantes tenían la oportunidad de enseñanza en el salón a pesar de caminar una hora para llegar, de trasladarse en la lluvia y con un cuaderno; ahora, todo cambió, no tienen la misma oportunidad que en el salón".