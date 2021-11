Pandemia quebró a 54 mil 600 empresas de Veracruz

De acuerdo con el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario (SEDECOP), Enrique de Jesús Nachón García, aunque la pandemia de COVID-19 ocasionó el cierre de más de 54 mil empresas, según el INEGI la entidad fue una de las que registró menor cantidad de “muertes” y también más “nacimientos” de MIPYMES durante 2020 en todo el país.Argumentó que, en un estudio sobre la demografía de los negocios, Veracruz tuvo el 5 lugar de nacimiento de establecimientos o de nuevas empresas, con un crecimiento de 15.84 por ciento, así como el quinto lugar con menor muerte de establecimientos y unidades económicas durante la pandemia.El Secretario reconoció que se cerraron 54 mil 657 empresas en 2020, agregando que no hay información pública de 2021: “No hay una estadística formal de las empresas que cierran y las que abren”, justificó.Durante su comparecencia ante el Congreso del Estado aseveró que el Gobierno estatal reactivó el área de cobranza que no estaba funcionando “muy bien", pues se consideraba a los créditos del Gobierno como de “fondo perdido”.En cuanto al presupuesto de 105 millones 396 mil pesos para este 2021, reconoció que únicamente 25 millones de pesos fueron para inversión, aunque aseguró que prácticamente multiplicaron cada peso recibido.“El presupuesto de inversión de la Secretaría es de alrededor de 25 millones de pesos, con ello se consiguen créditos con NAFIN por 310 millones de pesos más; el resto se destinó al Programa de Emprendedores y Vinculación de Comercio, así como atracción de inversiones (…).“Multiplicamos cada peso que recibimos de presupuesto, como en el caso de la firma de un negocio, cada peso que puso el Estado se multiplicó por 16.3 pesos”.En cuanto a los créditos conseguidos con Nacional Financiera (NAFIN) para 177 Pequeñas y Medianas Empresas, negó que la dependencia haya tenido injerencia en la asignación, ya que la banca puede negarlos u otorgarlos directamente a los sectores que considera prioritarios.De acuerdo con el titular de la SEDECOP, este 2021 se espera la creación de más de 10 mil empleos totales, es decir, sumando suma empleos directos e indirectos.Respecto a la recuperación económica de la entidad, dijo que el segundo reporte del Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAE) habla una recuperación del 1.1 por ciento; no obstante, el tercer reporte de 2021 maneja una cifra del 15 por ciento.Agregó que el sector del campo tuvo un crecimiento; el sector secundario de la industria y el terciario de comercio y servicios tuvieron un crecimiento superior al 14 por ciento, con una distancia marginal si se compara con los indicadores previos a la pandemia.“Seguramente en el cuarto trimestre del 2021 estaremos en los mismo niveles prepandemia”En cuanto a la inversión extranjera directa indicó que fue de 822 millones de dólares; el 30 por ciento de Estados Unidos; 16 por ciento de España y el 13 por ciento del Reino Unido, alcanzando al tercer trimestre el 85 por ciento del alcance de 2020.Respecto al Corredor Interoceánico dijo que existen estimaciones de que en Coatzacoalcos generó mil 200 empleos y en la ampliación del ferrocarril más de 7 mil empleos.Finalmente, de los créditos de 10 mil pesos a 10 mil empresarios señaló que fueron distribuidos en 2020, lo que evitó la pérdida de cerca de 57 mil empleos.En cuanto a una empresa de Querétaro que acusa incumplimientos del Gobierno de Veracruz en un programa para exportar productos a China, el secretario dijo que dicha empresa realizó un acuerdo entre particulares y no con la administración estatal.Nachón García argumentó que en 2020 la SEDECOP apoyó a 11 microempresarios para exportar sus productos a China, entre octubre y principios de noviembre de 2020.“La pandemia, como todos sabemos, se da a conocer en China en esas fechas, diciembre de 2020, es el primer mercado que cierra y de ahí empezaron a cerrarse los mercados internacionales y en México como consecuencia”.Aseguró que China y la empresa en Querétaro realizaron un acuerdo, no obstante, ellos no pueden intervenir la exportación que realizó, pues se desconoce qué tipo de productos eran.Cabe recordar que Manuel Saviñón G., CEO de Sagmann, acusó que lo exportado sirvió para poner una “tiendita” en China, sin embargo, no les han dado razón ni pagado las mercancías que salieron del país ya que el gobierno veracruzano se deslindó.Finalmente, Nachón García señaló que el actual Ayuntamiento de Veracruz se niega a municipalizar la Ciudad Industrial Bruno Pagliai.“Los principales promotores en municipalizar la Ciudad Industrial fuimos nosotros; lo presentamos al Gobierno del municipio de Veracruz a la Dirección de Desarrollo Urbano y no lo aceptó”.Expuso que el Ayuntamiento pide el 100 por ciento las luminarias, la pavimentación y que liberen a los comerciantes que están ahí y que tienen licencias municipales, de ahí que será difícil resolver este asunto.