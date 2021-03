Pandemia quitó a Veracruz la mitad de sus ingresos por turismo

Se estima que la pandemia provocó una caída del al menos 50 por ciento de los ingresos en materia de turismo durante el 2020 en Veracruz, y si bien se espera una recuperación en Semana Santa, se tendrán que cuidar mucho las medidas preventivas, indicó la secretaria de Turismo del Estado, Xóchitl Arbesú Lago.



La funcionaria señaló que aunque hace falta contar con algunas cifras, “podríamos hablar por lo menos de la mitad de los ingresos que perdimos”, que además de causar decesos, también se llevó hoteles y otros establecimientos que no pudieron aguantar.



Mencionó que las esperanzas están puestas en la Semana Santa, ya que al estar Veracruz en semáforo amarillo esto permite recibir a paseantes de todas partes y hoteles y restaurantes pueden tener una ocupación de hasta 75 por ciento, aunque los eventos masivos siguen suspendidos.



Sin embargo, indicó que no puede haber descuido en cuanto a las medidas preventivas.



Arbesú Lago recordó que se espera una tercera oleada de COVID-19, y ojalá no sea así, pero si llega, que sea lo menos dañina posible.



Reconoció que es una situación difícil, pues por una parte se desea que la gente llegue a las 7 regiones turísticas del estado, pero por otra, está el riesgo de que aumenten los casos de coronavirus, por eso se insistirá en cuidar mucho las medidas preventivas.