Pandemia también causó deserción en la Universidad Veracruzana

En la Universidad Veracruzana (UV) se incrementó el porcentaje de deserción escolar ante la pandemia por el COVID-19, la cual se mantiene sin actividad presencial desde hace un año.



La Rectora Ladrón de Guevara González confirmó lo anterior y manifestó que en este momento no cuenta con la estadística precisa de los niveles de deserción.



Descartó abundar o dar una cifra, sin embargo, recordó que hace tiempo la Secretaría Académica dio un informe de la deserción donde los índices no eran tan altos, no obstante, no descartó que derivado de la pandemia, el abandono por parte de los estudiantes haya incrementado.



“Pero sí reconocemos que hay un problema de deserción y seguramente es mayor que en tiempos normales, no tengo los datos y no quiero darles una información incorrecta. La Secretaría Académica dio una información hace como un semestre y no era tan grave como en otros tiempos, no era tan grave pero no dudo que esta deserción se haya incrementado y seguramente habrá jóvenes que piensan 'me doy de baja en este momento y regresaré cuando sea presencial', eso lo vamos a ir sabiendo paulatinamente”, explicó.



En lo que respecta a la Universidad Veracruzana Intercultural (UVI), expuso que se enfrentaron problemas por la conectividad, situación que generó que los propios catedráticos plantearan alternativas para poder dar continuidad a los programas.



“El tema de la falta de Internet es muy claro en nuestra Universidad Veracruzana Intercultural en las cuatro sedes, ahí se han organizado de una manera maravillosa, estamos sorprendidos de cómo lo hicieron, tienen problemas para conectarse entonces los maestros fueron a los domicilios, les deban materiales, hacían circuitos y demás, entonces la verdad es que nuestra gente de UVI ha enfrentado la pandemia con creatividad”, finalizó.