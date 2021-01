Pandemia también le pegó a los Reyes Magos, lamentan vendedores de juguetes

La pandemia por el COVID-19 ha impactado a los Reyes Magos. Comerciantes de juguetes, zapatos y ropa afirman que el 2021 no está arrancando como esperaban.



En el parque “Reino Mágico” de la ciudad de Veracruz se instaló la Feria del Juguete y a diferencia de otros años, la afluencia de “Melchor, Gaspar y Baltazar” ha sido menor.



"Hay de todos los precios pero hay poca gente, a comparación de otros años, ya en 5 de enero esto estaba lleno", dijo Basilio, comerciante.



Aunque el Día de Reyes es un aliciente en la cuesta de enero para el sector comercio, en el puerto de Veracruz la situación no ha sido de gran mejoría.



Los precios y juguetes son variados pero los que más se han vendido son los de menor valor, para los comerciantes la derrama económica y el volumen de compra no es igual debido a que los Reyes del Oriente tienen menor presupuesto.



"Mira, Reyes y está muy tranquilo, ve uno el año pasado y a comparación de éste hay diferencia, bastante", dijo Cristina Hernández.



La feria del Juguete permanecerá hasta el 7 de enero, pues una vez pasando la fecha, la temporada habrá acabado para ellos.