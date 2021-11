Pandemia también pegó a la producción de cerdo

Aunque no hay cifras exactas del número de afectados, alrededor del 30 por ciento de los productores de carne de cerdo en la región centro de Veracruz fueron impactados por la pandemia, indicó el director del Grupo Promotor del Cerdo Mexicano A.C., Francisco Quintana Damián."Y creo que en un 50 por ciento vieron disminuida su producción significativamente, sí les pegó mucho y hay que ver cómo se recupera eso, sobre todo porque no hay programas de Gobierno que apoyen esa recuperación y el presidente Andrés Manuel López Obrador los está dejando morir solos".Dijo que el número exacto de los afectados no se conoce con certeza porque los padrones ganaderos no se han actualizado durante el año. "Estamos trabajando con los productores para recuperar los vientres que perdieron".De igual forma, apuntó que el presupuesto para el 2022 no pinta nada bien para el sector, pues se mantiene en el olvido al campo. "Creo que hay un 50 por ciento de productores afectados, entre un 20 a 30 por ciento que perdieron sus explotaciones y un 50 por ciento que las vio muy disminuidas".Finalmente, consideró que los productores mexicanos siempre son guerreros, por ello saldrán con mucho esfuerzo adelante y seguirán enfrentando retos que traiga el nuevo año.