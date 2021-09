Pandemia también pegó en la higiene bucal, advierten Odontólogos

La pandemia de COVID-19 y el confinamiento decretado en su momento por las autoridades gubernamentales, provocaron que los hábitos alimenticios cambiaran y que las personas dejaran de lado su salud bucal, lo que ha desencadenado en procesos infecciosos.



Así lo afirmó Miguel Ángel López Solís, presidente del Colegio de Odontólogos de las Altas Montañas del Estado de Veracruz, quien añadió que incluso la asistencia a los supermercados para ir a comprar los dentífricos se modificó y ello favoreció los problemas en la boca de las personas.



“Al momento de estar confinados, el tipo de alimentación cambió y si dejamos de ir al odontólogo, todavía se genera esta bolita de nieve y a lo mejor se iba a realizar -una limpieza dental- en cierto tiempo, ahorita está haciendo muchas situaciones de procesos infecciosos”, indicó en conferencia de prensa.



Acompañado por colegas de Puebla y Tuxpan, agremiados a dicha asociación, insistió que el Coronavirus cobró la vida de más de 15 profesionales de esta rama de la Salud, sólo en la zona de Orizaba y Córdoba; sobre todo antes de la vacunación masiva, porque no fueron catalogados como personal en la primera línea de batalla.



“Fue la mayoría antes de que llegara la vacunación masiva. Por la proximidad con nuestro paciente y el uso de instrumentos rotatorios, que generan estas salpicaduras, dispersan este virus a todo el entorno”, expuso al pedir a las personas mayores de edad acudir en solitario a las consultas.



Añadió que actualmente están enviando los documentos de las historias clínicas de los pacientes a sus correos electrónicos, para que sean llenados en casa y así acortar el tiempo en que éstos permanecen en los consultorios dentales.



Por su parte, David Roberto Rodríguez Castillo, presidente de la Federación de Odontólogos de Golfo Centro, sostuvo que en los primeros meses de la pandemia sí se redujo la asistencia de pacientes a sus consultorios, pese a que nunca dejaron de laborar.



“Estuvimos restringidos durante esta pandemia que llevamos más de año y seis meses prácticamente y en Puebla resentimos la caída, que fue de un 30 por ciento en ingresos, aproximadamente. La gente te cancelaba porque estaba apanicada con el nuevo virus y no sabía cómo se controlaba”, puntualizó.



Señaló que actualmente, los cirujanos dentistas cuentan con todas las medidas sanitarias en sus consultorios y por recomendaciones médicas están evitando usar “el taladrito”, al que muchas personas le tienen miedo, a fin de bajar la posibilidad de propagación del SARS-CoV-2 con las salpicaduras.



“Nos hemos ido actualizando con pláticas en forma virtual, nos ha ayudado a trabajar de alguna manera utilizando un químico, un removedor de caries, que tenía muchos años pero no se estaba utilizando, sino la pieza de mano para eliminar esa carie. Ahora lo que se pretende es trabajar lo menos posible con ese spray que se está generando en el medio ambiente”, externó.