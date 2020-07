Pandemia tiró en más del 90% ventas en restaurantes de Veracruz

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) Veracruz-Boca del Río, Santiago Martínez Dordella, señaló que la pandemia ha provocado que economía se detenga y las ventas cayeron de golpe en el sector más del 90 por ciento, con relación a lo que se venía facturando el mismo mes del año pasado.Esto, unido a todas las medidas que se han tenido que tomar para cumplir con los protocolos de salud solicitados por las distintas dependencias, ha creado en el sector empresarial un desgaste emocional, físico y económico sin precedentes. Con el COVID-19 se desató una crisis que nos ha traído de cabeza para poder sacar adelante las obligaciones de los negocios, reducir las actividades, pagar las adaptaciones requeridas y poder ir liquidando, en su caso, a los empleados que no se pueden pagar, dijo.“Ha sido un periodo muy caótico, muy estresante, en el cual hemos visto como compañeros han abandonado ya el emprendimiento y hoy se encuentran quebrados, desempleados y sus equipos de trabajo también perdieron sus fuentes laborales”.En ese sentido, refirió que un 25 por ciento de los restaurantes de la zona de Veracruz-Boca del Río han cerrado sus puertas de forma permanente. “Veremos que, después de un tiempo, algunos quizá puedan reabrir, mientras que otros que están trabajando finalizarán sus operaciones”.“Tenemos que pensar que, en la fórmula de un restaurante, nadie tiene calculado que su empresa sea rentable con una ocupación inferior al 70 por ciento y hoy en día ni siquiera tenemos la capacidad de operar a esos niveles de ocupación. Por lo tanto, actualmente todo el sector tiene pérdidas y ya llevamos mucho tiempo en estas circunstancias, lo cual hace que la capacidad de mantener los negocios se reduzca cada vez más”.El empresario explicó que, ante la pandemia, los restauranteros han tenido que cumplir con nuevos requerimientos de Protección Civil, Secretaría de Salud, Secretaría del Trabajo, Previsión Social y Productividad, el Instituto Mexicano de la Seguridad Social y las mismas direcciones de Comercio, entre otros, porque la verdad es que casi todas las dependencias empezaron a sacar sus nuevas medias. “Esto ha generado un trabajo de trámites impresionante y de estar viendo de qué dependencia te falta el papelito, el permiso, el QR o mandar las evidencias para tener la certeza de que puedes trabajar”.Ante este panorama, solicitó la creación de un protocolo único por parte del Gobierno del Estado, ya que ayudaría mucho a todos los empresarios el tener un sólo documento homologado que incluya las recomendaciones de todas las dependencias, para que puedan tener la certeza de que están cumpliendo con las obligaciones que se requieren.“Este documento único daría certidumbre al sector empresarial y sabríamos que, cumpliendo bien ese protocolo, nuestro negocio está libre de algún perjuicio para la salud y cumple con todas las necesidades que requiere el Gobierno que tengamos en los comercios establecidos”.También nos gustaría un piso más parejo, afirmó, ya que la gente se ha quejado mucho de que a ellos les revisaron y les pidieron una serie de cosas que otro negocio no cumple y al que nadie revisa. “Esto está generando disgusto, sensación de injusticia y de abuso de la autoridad, porque se ve que no se inspecciona a todos por igual, lo que tiene al gremio restaurantero un poco inconforme”.El presidente de la Canirac dijo que han estado trabajando fuertemente para buscar apoyos de instituciones gubernamentales, “la verdad es que tocamos las puertas de casi todas las dependencias, pero las ayudas que de alguna manera se han ofrecido al sector empresarial no han servido para sacar adelante a la mayoría de los negocios”.Nos gustaría que se modificara la estrategia y que se hicieran cambios para reactivar la economía y proteger los puestos de trabajo, expresó. En unión con diferentes cámaras empresariales hemos propuesto varias opciones para que se produzca liquidez, se den apoyos a los empleados y se permita de alguna manera la continuidad de las empresas, "pero no ha habido una respuesta por parte de las autoridades que tenga el impacto que hemos estado esperando".Indicó que cualquier apoyo que se genere que produzca liquidez o una reducción de la carga impositiva que se tiene será beneficioso, así como cualquier estrategia fiscal en apoyo de alguna área del comercio.Por ejemplo, en el sector restaurantero hemos solicitado la deducibilidad de los gastos en el consumo de alimentos, porque de esta forma la gente estaría más dispuesta a tener una reunión de trabajo en un restaurante, en lugar de en una sala de juntas, ya que así podrían laborar en un ambiente más agradable, con unos alimentos y un servicio de calidad, especificó.También hay estrategias más generales, explicó, como reducir el IVA del 16 al 10 por ciento, lo que podría hacer que muchas personas elevaran su consumo, porque los productos serían más accesibles al público y se beneficiaría al consumidor final.Hay muchas estrategias definidas, pero el Gobierno no está volteando a ver a los emprendedores mexicanos, nos está posicionando con los malos de la película, como los que corren a los trabajadores y no cuidan a su plantilla laboral, pero la verdad es que nosotros dependemos si tenemos dinero o no para pagarle al colaborador, porque no puedes pedirle a una persona que trabaje gratis, concluyó.