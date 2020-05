Pandemia tiró la venta de flores en panteones de Veracruz Puerto

Comerciantes de flores en el panteón Jardín Veracruzano, en la ciudad de Veracruz, están desesperados pues sus ventas han caído prácticamente al cien por ciento desde que se determinó el cierre de los cementerios.



El 10 de mayo era una fecha importante porque las visitas a los camposantos incrementaban pero la pandemia por el coronavirus no permitirá que se recuperen.



Aunque ya compran menos productos, aún así hay días que deben tirar todas sus flores porque no logran venderlas y se echan a perder.



"Casi al cien por ciento bajaron las ventas, es mucho lo que ha bajado. Estamos tirando flores, porque nosotros no hacemos la lucha de vender, qué le podemos hacer, con el calor sólo demoran 3 días, se tira más de la mitad, el 10 de mayo con el panteón cerrado pues no se vende", dijo Rubén Morales, comerciante.



La situación es crítica, en promedio tienen un cliente en todo el día, pese a ello, tienen que seguir intentado obtener un ingreso.



Luis tiene 35 años de ser comerciante de flores y este es el peor año en cuanto a sus ventas.



"Ya no se puede ni decir cuánto se pierde, no hay venta, nada, compramos muy poco y tenemos uno o dos clientes al día, nosotros trabajamos diario con lo poquito que se venda va saliendo, esperando que uno no se enferme", señaló Luís Sánchez.



Esperan que el próximo domingo haya venta de personas que buscan un arreglo floral para las mamás, es a todo lo que aspiran.