Pandemia va a la baja, está perdiendo intensidad, dice AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la pandemia de coronavirus va a la baja porque está perdiendo intensidad, ello de acuerdo con un reporte del Gabinete de Salud en el cual solo nueve de los 32 estados del país hay incremento en el número de contagios.



Mientras que en las otras 23 entidades, hay una disminución y la pandemia de COVID-19 va a la baja.



En su video mensaje dominical desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador dijo que en el caso de su natal Tabasco la ocupación hospitalaria llegó al 80% en hospitalización a nivel general, y en el caso de terapia intensiva está ocupada la mitad, por lo que se reforzó la capacidad de atención.



El titular del Ejecutivo criticó como persiste y continúa la otra pandemia, "la del alarmismo de la prensa conservadora que es muy amarillista tenemos que estar informando, porque nos comparan con otros países y no es como ellos lo están dando a conocer”.



Señaló que ese tipo de prensa ha emprendido una campaña en contra del subsecretario de salud, Hugo López-Gatell, a quien el Presidente consideró como un profesional, pero lo atacan permanentemente, “están muy desesperados porque no sucedió lo que ellos esperaban”.



Expuso que en el caso del “Reino Unido casi por cada fallecido en México, ellos tienen 2.4 fallecidos; en el caso de España ellos tienen por cada fallecido en el país: dos fallecidos; en el caso de Francia por cada fallecido en México es 1.6, en el caso de Estados Unidos es de 1.5, El caso de Brasil es 1.2” con lo que se demuestra que no es como lo muestran los periódicos conservadores”.



El presidente López Obrador destacó que se deben mantener las medidas sanitarias preventivas con el objeto de transitar a la “nueva normalidad” ejerciendo la libertad.



Señaló que en el caso de que aquellos que tengan que salir a la calle para ganarse la vida deben hacerlo con cuidado, manteniendo la sana distancia, no agruparse y procurar la higiene personal.