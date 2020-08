Pandemia y desempleo duplicaron afluencia en comedores de Cáritas Xalapa

El presidente de Cáritas Xalapa, Quintín López Cessa, informó que durante los cuatro meses de pandemia, la afluencia de personas que acuden a los comedores incrementó al doble, debido a que muchas se han quedado sin empleo y requieren de esta ayuda.



“Los que venían a comer ya son el doble, hay mucha demanda, por ejemplo los fotógrafos que vienen a la parroquia no tienen graduaciones de escuelas, no hay eventos de nada, no hay primeras comuniones, confirmaciones, como ellos hay mucha gente”, explicó.



Entrevistado, el presbítero indicó que, aunque la crisis económica está afectando, las 54 Cáritas parroquiales no han cerrado y continúan dando los apoyos como despensas, alimentos y medicinas, esto gracias a los ciudadanos que siguen respaldando y a los pocos voluntarios.



“Sí nos afectó pero gracias a que no cerramos, nos organizamos con muy pocos hermanos y algunas personas nos ayudaron, mucha gente colaboró y eso nos hizo dar muchas despensas y también en los comedores los alimentos diarios y la medicina”, detalló.



No obstante, señaló que el albergue que se construye para enfermos terminales quedó detenido, pues los pocos recursos que se tienen se destinan a despensas, alimentos y a los apoyos de gas y renta.



“Estamos construyendo el albergue para enfermos terminales, nos faltan puertas y ventanas pero tuvimos que parar, no sé cuánto tiempo nos lleve, porque ya no hay recursos y los pocos que tenemos siguen siendo para despensas, alimentos, apoyos a gas, renta”, finalizó.