Pandemia y exhortos de autoridades no detienen fiestas en Coatepec

Vecinos de distintas colonias en Coatepec denunciaron que, durante este fin de semana, se realizaron fiestas masivas y a pesar de que autoridades acuden a los llamados, nada pueden hacer.



En Consolapa, pobladores indicaron que se celebró una fiesta de 15 años a la que acudieron alrededor de 200 personas, sin hacer caso de las indicaciones sanitarias.



“Se celebraron unos 15 años con 200 invitados, acudió la policía pero nada hacen, no hay medidas, ni el agente ni ninguna autoridad hace algo”, refirió un habitante.



La misma situación señalaron en la colonia Zapata y en las Fuentes, donde los habitantes explicaron que se llevaron a cabo dos eventos, uno con un conjunto musical y sonido y otro al que acudieron sólo jóvenes.



Y es que los vecinos se dijeron desesperados, debido a que, aunque hacen el llamado a la autoridad, las fiestas no se suspenden y los contagios de COVID-19 siguen aumentando.



“En la colonia Zapata, sobre la calle principal, hicieron una fiesta con conjunto y sonido, no dejaron dormir pero también hay concentración de personas sin cubrebocas y salen y entran, ya no sabemos a dónde recurrir”.



“En las Fuentes puro menor de edad, con bebidas embriagantes y estupefacientes y autoridades acuden pero no hacen nada y las fiestas siguen”, lamentaron.