Pandemia y “Ley Antichatarra” pegará a tienditas, prevé CANACOPE

Los integrantes de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (CANACOPE) en Veracruz fijaron una postura en contra de la iniciativa para prohibir la venta de comida chatarra a menores de edad en la entidad, pues advirtieron que de aprobarse será un duro golpe a su economía, ya que con la pandemia sus ventas cayeron en más de un 50 por ciento.



La presidenta de CANACOPE en Veracruz, Marcela López Huerta, solicitó a los diputados locales analizar el tema y consultarlo antes de su dictaminación con los empresarios, ya que de aprobarse y entrar en vigor podrían cerrar más negocios, cuyas pérdidas empezarían por el inventario que no sería comercializado.



"Necesitamos que reconsideren, no es la mejor opción. Si bien es necesario hacer cambios en los hábitos alimenticios de los niños y de la población en general en este momento hacer una modificación de este tipo va a venir a golpear muchísimo a la economía que ya de por sí viene muy lesionada desde el año pasado y acentuado dramáticamente con la pandemia", expresó.



En entrevista virtual recordó que tan solo en el estado se calcula que hay más de 79 mil tiendas de abarrotes, que son el sustento para miles de veracruzanos, pues casi el 50 por ciento de sus ingresos dependen de esa clase de productos.



López Huerta propuso que la iniciativa se quede en análisis hasta escuchar la voz de los empresarios, pues dejó en claro que más que una prohibición lo que se necesita es una política de salud multifactorial, y en lugar de ser dictaminada en este año sea discutida hasta el 2020.



"No pueden venir y quitar, ya están los inventarios, la gente que ya tiene en las tiendas, la inversión ya está hecha.



A lo mejor decir para el próximo año y vas viendo, pero no tanto como la prohibición. Quizás vigilar más el contenido y de la mano con las otras acciones", manifestó.



La presidenta de la CANACOPE en Veracruz confirmó que ya hubo un primer acercamiento con diputados de la entidad y detalló que se esperan más mesas de trabajo sobre el tema.