Pandemia y “nortes” golpearon economía de pescadores de Alvarado

Pescadores alvaradeños afirman que para ellos el cierre de año ha sido crítico, la pandemia y la temporada de frentes fríos los dejan con baja en sus ventas.



Sin turismo, no hay demanda de los productos de pescados y mariscos en los restaurantes, además de que son pocos los días que pueden salir al mar debido a que las condiciones meteorológicas lo impiden.



"Estamos en situación crítica. Está cerrado todo el sistema turístico, todos los restaurantes; todo está acabado. El pescador no ha tenido apoyo de ninguna clase y realmente en estas fechas de ‘norte’ es cuando nos afecta", dijo Sabino Reyes Rosas.



Ante la falta de ventas de su producto en las zonas turísticas e incluso en el Mercado de Pescadería del puerto de Veracruz, han optado por recorrer las diversas congregaciones y comunidades ofreciendo casa por casa su producto a pesar de los riesgos por el COVID-19, pues señalan que ya están desesperados.



Generalmente los pescadores entregan la captura a los mercados, en donde se da venta al público pero ahora, con poca infraestructura, se dedican a vender de forma directa.



"No hay venta, hemos salido a las mismas rancherías los propios pecadores a vender nuestros productos, a las puertas de las casas para darle salida a los productos. Estamos llevando a Plaza del Mar pero es la misma situación, estamos todo el día y no se vende el producto".



Desde el inicio de diciembre los frentes fríos han sido constantes y esta semana está pronosticado otro evento de norte.