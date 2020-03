Pandemias e infortunios no nos harán nada: AMLO

Un día después de que autoridades de salud informaran que el número de personas infectadas por coronavirus aumentó a 41, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que las pandemias e infortunios no harán nada a los mexicanos y se sacará adelante al país.



Al encabezar un diálogo con los pueblos afromexicanos, mixteco y tlapaneco, el titular del Ejecutivo federal señaló que cuando no hay corrupción el presupuesto rinde y alcanza.



“Tengo fe de que vamos a salir adelante. No nos van hacer nada los infortunios, las pandemias, nada de eso. Vamos a sacar adelante al país, porque cuando no hay corrupción el presupuesto rinde, alcanza”, dijo.



Acompañado del gobernador de la entidad Héctor Astudillo, el mandatario aseguró que el país vive una situación de estabilidad económica porque no hay aumento de impuestos, no hay impuestos nuevos, “no estamos endeudando al país y no hay gasolina cara, al contrario ahora está bajando el precio de las gasolinas”.



“La clave está en no permitir la corrupción y que no haya lujos en el gobierno porque el presupuesto antes se destinaba, se dedicaba a mantener privilegios de los altos funcionarios públicos”.



Tras este evento, el mandatario se dirige a Ayutla de los Libres, donde concluirá su gira de trabajo por tres días por el estado de Guerrero.