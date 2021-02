Panista acusa a comisionado nacional del PAN de irregularidades durante votación interna

Agustín Andrade Murga, aspirante panista a la diputación local XV de Veracruz acusa al comisionado Bogar Alba Butrón, representante del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Acción Nacional (PAN), de imparcialidad y de solapar las acciones irregulares que realizó el grupo político que encabeza Miguel Ángel Yunes Márquez, en el proceso interno del pasado domingo.



Refirió que el 14 de febrero pasado se le habría negado el voto a decenas de militantes panistas de Veracruz Puerto, lo cual provocó una trifulca, presuntamente organizado por agitadores afines a Yunes Márquez, al ver que podría perder la elección.



En rueda de prensa en conocido café del centro de la ciudad, el aspirante a la diputación local por el PAN en el distrito XV, Agustín Andrade Murga, responsabilizó y acusó al comisionado Bogar Alba, representante del CEN y presidente del Registro Nacional de Miembros, de solapar estos hechos desarrollados en dicha contienda interna.



"La militancia en el Puerto de Veracruz está consciente del trabajo adverso que hacia el interior del partido han realizado los hermanos Yunes Márquez, dado que siempre tratan de imponer su voluntad, tratan de imponer la ‘ley del garrote’ cuando es necesario para ellos, para sus intereses, y no permiten que la democracia fluya libremente dentro de nuestro partido", manifestó.



Andrade Murga señaló que fue el comisionado nacional quien permitió que el inicio de la votación tuviera casi dos horas de retraso, y el no dejar sufragar a los nuevos militantes que habían llegado incluso algunos desde las 6 de la mañana.



"Hubo un grupo de más de 350 militantes que desde temprano se formaron, que eran los militantes cuya resolución del Tribunal Estatal Veracruzano les permitía votar para esa ocasión, (sic) no se les permitió que pudieran libremente emitir su sufragio. Eso propició que más de la mitad de estos militantes se retirara por los actos de violencia", declaró.



Por lo siguiente, Agustín Andrade expresó que existe ya una denuncia por estos hechos en la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (FEPADE); además que el martes 16 de febrero se presentó la impugnación de la elección ante la Comisión Electoral Nacional del PAN, y el miércoles 17 de febrero ante la Comisión Electoral Estatal del mismo partido.