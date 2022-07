Panista Julen Rementería criticó que tarifa de luz en Veracruz sea tan elevada

Para el Senador del PAN, Julen Rementeria del Puerto, la Secretaría de Energía y su titular Rocío Nahle no han dejado ningún beneficio para Veracruz, toda vez que el estado continúa con altas tarifas de electricidad y no hay una propuesta para reducirlas.Cuestionó que Rocío Nahle sólo ha buscado reflectores para impulsar sus proyectos políticos, pero no con propuestas para mejorar las condiciones en esta materia para Veracruz.“Logros no se cuales, la luz sigue más cara en Veracruz que en el resto del país, pudiera tener un logro si lograra bajarla como en Tabasco. Lo que ha buscado es tener reflectores (…) de la Secretaría de Energía no se ha generado ninguna oportunidad o mejora para el Estado de Veracruz”.Además, en rueda de prensa, Julen Rementeria externó la preocupación por el éxodo de veracruzanos a otros Estados y el extranjero, debido a que no hay empleo ni condiciones para mantener el sustento, por lo que buscan mejores posibilidades.Alertó que Veracruz pasó del lugar 13 a estar dentro de los primeros 10 sitios con mayor incidencia de personas que migran.“Antes teníamos una incidencia de personas saliendo a otros lugares de los 70 municipios del Estado, hoy tenemos prácticamente la generalidad, la totalidad de los 212 municipios está expulsando gente, ya no hay un municipio en donde se reporte como un dato relevante y eso de lo que habla es de una estrategia fallida en materia de seguridad y oferta de empleo y de inversión. En marzo de este año se recibieron 489 millones de dólares en Veracruz, estamos hablando de casi 8 mil millones de pesos para Veracruz que es una cifra enorme, ya decíamos que antes nos reportaban en el lugar 13 de expulsión en los Estados del país, hoy estamos entre los primeros 7”.Para el senador, la entrada de remesas al país no es para “ufanarse” porque no soluciona los problemas que tiene el país y al contrario representa más ingresos de los que da el sector petrolero en México.“Tenemos remesas. En el Estado de Veracruz se reportaron el año pasado 2 mil millones dólares que llegaron, equivale a casi todo el presupuesto del Estado de lo que manda la federación, pero ese dinero viene porque no se dieron las posibilidades aquí de encontrar un trabajo, lastimosamente la gente tiene que dejar a su familia”.Por ello, planteó que se refuercen las medidas para asentar las inversiones y generar empleo.