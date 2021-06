Panista Sergio Hernández sí cometió actos anticipados de campaña

El pleno del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), estableció que el diputado local y exaspirante a la Alcaldía de Xalapa por el Partido Acción Nacional (PAN), Sergio Hernández Hernández, deberá ser sancionado por el Congreso del Estado, al violar la normativa electoral.



Lo anterior al resolver el procedimiento especial sancionador interpuesto por el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), en su contra, por presuntas vulneraciones a los principios de imparcialidad y neutralidad, uso indebido de recursos públicos, actos anticipados de campaña y propaganda calumniosa, demanda que amplió al blanquiazul por culpa in vigilando.



En sesión pública virtual, los magistrados locales declararon la existencia de actos anticipados de campaña, al acreditarse la publicación en su perfil de la red social Facebook, en la cual se apreciaban palabras y frases encaminadas a aseverar la candidatura otorgada al mismo, en las que implícitamente alude a mensajes de apoyo en su favor, así como del partido político que en ese momento lo postulaba.



La publicación fue realizada el pasado 19 de marzo, es decir, previo al inicio del periodo de campañas, motivo por el cual se acreditaron los elementos personal, temporal y subjetivo y, en consecuencia, la existencia de la conducta ilícita, así como la culpa in vigilando del PAN.



Sin embargo, los togados lo absolvieron de la supuesta vulneración a los principios de imparcialidad y neutralidad, uso indebido de recursos públicos y calumnia en contra de MORENA, ya que las pruebas presentadas para avalar las presuntas violaciones, corresponden a pruebas técnicas que, por sus características, no pueden acreditar los hechos, así como a notas periodísticas realizadas en el ejercicio de la libertad periodística de los medios de comunicación que las publicaron.



En el fallo, tampoco acreditaron que, en su calidad de servidor público, hubiera sido omiso en cumplir en las fechas referidas con sus obligaciones legislativas. De igual forma, respecto de estas conductas, tampoco concluyeron la culpa in vigilando del blanquiazul.