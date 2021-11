Panistas aliados de Yunes apoyan a MORENA: Joaquín Guzmán Avilés

El Candidato a presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, afirmó que quienes apoyan al Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), son los panistas aliados con el exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares.Y es que recordó el reciente "destape" para la Gubernatura que hiciera el alcalde de Cosamaloapan panista y afín a los Yunes, Raúl Hermida Salto, al secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos; así como la licencia solicitada por la senadora Indira Rosales San Román, cuya suplente se unió a la bancada oficialista en la Cámara Alta.“Tuvimos una situacion con un Presidente Municipal de esta zona de Cosamaloapan que supuestamente es del Grupo de los Yunes y le da la bienvenida al Secretario de Gobierno, y le dice que quisiera verlo en la boleta electoral para Gobernador, yo no se entonces que será eso y que la Senadora Indira deje su cargo y la suplente entra y se vaya a MORENA, tampoco sé qué sea eso”, cuestionó.Guzmán Avilés reiteró que con esas acciones se demuestra que "son otros" quienes están con el Gobierno de MORENA; porque él, durante sus 27 años de militancia en el PAN, siempre ha luchado porque triunfe en las elecciones.“No soy moreno del partido, es una falacia, una gran mentira que siempre han dicho, nosotros luchamos por el partido, y no de ahorita, tengo 27 años en el PAN. Eso siempre nos lo han dicho, que estamos relacionados con el Gobierno del Estado, y eso en ningún momento", insistió.El aspirante a dirigir al blanquiazul por un segundo periodo denunció una vez más que fue el Ejecutivo veracruzano el que "trató de intimidar" a su familia en Tantoyuca, deteniendo a uno de sus sobrinos acusándolo de supuestas irregularidades durante la elección.“En Tantoyuca a un sobrino la Policía del Estado lo agarró, se lo llevó porque supuestamente estaba comprando votos y lo dejaron preso en Villa Aldama, de Tantoyuca hasta Villa Aldama o sea ¿Qué era eso?, ni modo que fueran saludos de buenos días, era presión y no cedimos jamás”, comentó.Joaquín Rosendo Guzmán Avilés refrendó que quienes acusan su presunta cercanía con MORENA tratan de desviar la atención de la realidad en la que están los integrantes del "Grupo de Los Yunes".