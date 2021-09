Panistas dan albazo a Joaquín Guzmán, convocan a renovar dirigencia estatal

Panistas del grupo de los “Yunes”, le dan albazo al dirigente Joaquín Guzmán Avilés y realizan Consejo Estatal para aprobar la Comisión Organizadora y así convocar a la elección interna para renovar la dirigencia.



Con un retraso de más dos horas, por falta de quórum, los integrantes del Consejo Estatal sostuvieron una reunión en un salón social de Las Ánimas, en Xalapa, para ver qué acciones tomar ante la falta de convocatoria para el proceso electivo interno.



Desde temprana hora se dieron cita personajes panistas afines al exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares, como el diputado local, Sergio Hernández Hernández; el diputado local electo por el puerto de Veracruz, Miguel David Hermida Copado y el exoficial mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), Abel Cuevas Melo.



Además, participaron el ex candidato a la diputación federal por Xalapa, Agustín Basilio De la Vega; la senadora de la República, Indira Rosales San Román y el ex dirigente estatal, José de Jesús Mancha Alarcón.



En la sesión estuvieron presentes 59 de los 113 consejeros estatales que integran el órgano.



Debido a que el dirigente Joaquín Guzmán y el secretario Tito Delfín no llegaron a la cita, el consejo nombró como presidente a uno de sus integrantes, para con ello validar las decisiones. Es así que, por unanimidad se aprobó la comisión organizadora para la elección a presidente estatal del PAN en Veracruz.



La comisión estará conformada por Luis Antonio Hernández Díaz, Eunice Reyes Ruiseco, Mizrahim Castelán Enríquez, Víctor Ramírez Aguilar y Ethel González López



Aunque se observaron muchas sillas vacías, la reunión comenzó cerca de las 11:00 horas y con ésta buscaban presionar a Guzmán Avilés a que cite a los consejeros a la plenaria.



Y es que el Consejo Nacional del PAN ya sesionó y conformó la Comisión Nacional Organizadora Electoral y ya definió el calendario electoral para renovar la dirigencia nacional y por tanto en Veracruz también deben sesionar y hacer que las fechas coincidan a nivel local.



A decir de los presentes, la sesión para elegir dicha Comisión para renovación del Comité Directivo Estatal del PAN en Veracruz, se llevó a cabo sin la presencia de Joaquín Guzmán, presidente del Consejo Estatal del PAN en Veracruz, porque se negaba a convocar para retrasar la elección al no querer irse del cargo.



No obstante, consejeros afines a Guzmán Avilés, aseguraron que no se les convocó ni a ellos ni al dirigente e incluso la reunión fue “secreta”, sólo con Yunistas y no iniciaba porque no tenían mayoría de consejeros, por lo que no descartan que se haya realizado en la ilegalidad.