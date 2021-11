Panistas le piden a Indira Rosales regresar “a la cordura”

Tras afirmar que el equipo de campaña de Joaquín Guzmán Avilés, candidato a la dirigencia estatal del PAN, se suma al llamado de libertad de su contrincante Tito “N” detenido el pasado sábado, la aspirante a secretaria general del Comité Directivo Estatal, Mayra Cortés Rodríguez, pidió a su oponente en el cargo, Indira Rosales, que pare las especulaciones en las que daña a panistas señalándolos de traicionar al partido Afirmó que los panistas con décadas de militancia han luchado contra gobiernos represivos y por ello, le pidió “cordura” por las acusaciones en las que involucra a Guzmán Avilés y el senador Julen Rementería.“Hago un llamado a la cordura a mi compañera Indira, sus señalamientos contra el doctor Joaquín Guzmán no sólo son ofensivos contra él, ofenden a miles de militantes panistas que por décadas hemos luchado contra el autoritarismo, el abuso del poder, la reprensión y la corrupción”, dijo.Resaltó que el enemigo no está dentro del PAN, “el enemigo está afuera, que no nos confundan”, al tiempo que pidió buscar la unidad, en vez de sembrar odio y discordia, porque quien lo haga “no está a la altura de alguien que busque ser Secretaria General en nuestro partido”.Agregó que a diferencia de la Senadora con licencia, ellos sí conocen al exalcalde de Tierra Blanca y se solidarizan con él y su familia por la detención por supuestos actos ilícitos de cuando fue alcalde.“A diferencia de Indira, conozco al doctor Tito desde hace más de 20 años, me ha tocado librar batallas junto a él y a veces estar en equipos distintos, desde hace muchos los panistas enfrentamos junto con el doctor Tito a los gobiernos represivos, por eso no acepto que quiera venir acusar así de fácil a compañeros que no coinciden internamente con ella”.Cortés Rodríguez ofreció rueda de prensa acompañada de diputadas locales del PAN.