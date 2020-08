Panteón de comunidad de Xico se va quedando sin lugar

El agente municipal de San Marcos de León en Xico, Olegario Tlapa Alarcón, informó que los decesos por COVID-19 van en aumento, por ello aclaró que no se están vendiendo lotes del panteón a personas de otros municipios, debido a que el lugar ya no tiene capacidad.



"Son varios fallecimientos por COVID-19, hay que sepultarlos de manera inmediata, como autoridad no les doy permiso de velar, ya van 6 personas. Yo no estoy dando permisos, hay gente que se va fuera, son nativos de aquí que ya tienen personas sepultadas acá, fallecen y yo no les puedo quitar su lugar, no les doy un espacio nuevo", detalló.



Y es que aseveró que al Municipio han acudido personas provenientes de otros lugares como Xalapa, Veracruz, Coatepec, Cardel, Tlaxcala y Ciudad de México para obtener un terreno, pero insistió en que el panteón no es municipal, sino que pertenece al pueblo.



"No hay permisos para gente de fuera, porque ya estamos saturados. El panteón es del pueblo, no es municipal, y han venido personas de Cardel, Tlaxcala, Xalapa, Coatepec, Veracruz, de México porque es barato", dijo.



Refirió que agentes municipales anteriores hicieron negocio al vender lotes a personas no oriundas del lugar, no obstante, rechazó que actualmente se estén llevando a cabo esas prácticas.



En este sentido, señaló que el Registro Civil de Xico está haciendo un cobro por cada permiso para sepultar en San Marcos de León; sin embargo, son recursos que no llegan a la localidad, por lo que los trabajos de mantenimiento están a cargo de pocos pobladores, pues hay quienes se rehúsan.



"Voy a hablar con la del Registro Civil porque aquí no entran recursos. Una limpia nos sale en 3 mil 700 pesos y eso es cada dos meses, y la gente no responde, antes cada mes pagaban. Las familias de los que mueren van al Registro Civil pero el dinero entra a las arcas municipales porque el Municipio no apoya", finalizó.