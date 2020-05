Panteón municipal de Orizaba seguirá cerrado hasta el 10 de mayo

Autoridades de Orizaba dieron a conocer que el panteón municipal Juan de la Luz Enríquez continuará cerrado al público incluso hasta el 10 de mayo, pues desde la declaratoria de emergencia en la ciudad, el acceso es controlado y es exclusivamente para inhumaciones y limitado a familiares en un grupo no mayor a 20 personas.



De igual forma no se permitirá la venta de alimentos y flores en las inmediaciones del cementerio, así como tampoco las visitas el próximo 10 de mayo.



En tanto del mercado de Flores Venustiano Carranza sí estará abierto en estas fechas cercanas al 10 de mayo, pero habrá un estricto control para ingresar únicamente con cubrebocas, además de que habrá un número máximo de compradores dentro del zoco. Asimismo se informó que habrá sólo un acceso y una salida.



Y ante las fechas en que se acostumbra celebrar a mamá, no se permitirán aglomeraciones en restaurantes ni negocios de comida, pues en la declaratoria de emergencia para Orizaba se estableció que los operadores de alimentos pueden continuar prestando el servicio bajo el esquema de envíos a domicilio y límite de mesas para comensales.



Por ello durante la celebración del día de las madres, el gobierno de la ciudad va a reforzar la observación en esas medidas.



De igual forma los establecimientos de giros esenciales deberán maximizar las medidas de seguridad y los prestadores del servicio están obligados a establecer las medidas de sana distancia, cubrebocas obligatorio y desinfección de manos.



De no hacerlo, la advertencia es clara: se procederá a la sanción o clausura temporal del establecimiento.