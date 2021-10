Panteones de Boca del Río abrirán en Día de Muertos; piden evitar mariachis

Con una capacidad máxima del 75 por ciento, como lo marca el semáforo epidemiológico “amarillo”, durante el día de muertos los panteones de Boca del Río estarán abiertos al público, indicó el director del DIF municipal, Pedro Zamora Díez.Afirma que se desplegará un operativo para mantener el ingreso por grupos pequeños de personas y vigilar que se apliquen las medidas sanitarias correspondientes para protegerse del COVID-19.“De las 8 de la mañana a las 5 de la tarde, como todos los años en estas fechas se implementa operativo. Los panteones van estar abiertos, la capacidad en semáforo amarillo es de 75 por ciento, pero estamos recomendando que vayan en grupos pequeños”, comentó.Aunque no estará prohibido, sugirió que se evite el llevar mariachis y no comer dentro de las instalaciones del panteón, como tradicionalmente se realiza en estas fechas de todos santos para convivir con los difuntos.“Visitas cortas, que no permanezcan por mucho tiempo, que no lleven niños pequeños, adultos mayores que no se desplazan rápidamente. No sugerimos que lo hagan así, porque ingerir alimentos implica quitarse el cubrebocas y a pesar de que es un espacio abierto, esos días suele juntarse más gente dentro de los panteones”, explicó.