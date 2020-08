Panteones de Jilotepec están saturados, afirma Ayuntamiento

Los panteones de las dos comunidades más grandes de Jilotepec, La Concepción y la cabecera municipal, ya se encuentran saturados, informó el secretario del Ayuntamiento, Balbino Castillo Murrieta.



“En la cabecera municipal y en la localidad de La Concepción ya estamos al tope. En la comunidad de La Concepción ya no tenemos espacios disponibles y en la cabecera municipal tendremos uno o dos espacios únicamente, estamos saturados y son las comunidades más grandes del municipio”, dijo.



Entrevistado, indicó que ya existe un proyecto para un nuevo espacio en la localidad de Vista Hermosa primera manzana, sin embargo, dijo que debido a la pandemia se han detenido algunos trámites para su apertura.



En este sentido, dijo que de ser necesario el Ayuntamiento tendrá que coordinarse con el Sector Salud para que se otorguen los permisos y se pueda concluir y habilitar.



“Estamos por aperturar otro panteón municipal en Vista Hermosa primera manzana, estamos en los últimos trámites para lo que era su pronta apertura, también como todo está detenido nos preocupa, tendremos que coordinarnos con el Sector Salud que son los encargados de brindar los permisos, para que en dado caso de alguna necesidad pues pudiéramos habilitarlo. Ya tenemos el terreno, una parte ya está aplanada, únicamente nos faltan algunas obras adicionales como el bardeado, estructuras de oficinas y baños”, detalló.



Y es que dijo que, aunque no se han registrado muchos fallecimientos por COVID-19, el municipio debe estar preparado.



“En caso de necesidad esa es nuestra opción, no han incrementado los fallecimientos, los últimos fueron tres muertes por COVID-19”, concluyó.