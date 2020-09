Panteones de Xalapa seguirán cerrados, confirma Ayuntamiento

Autoridades del municipio de Xalapa dieron a conocer que los cementerios pertenecientes al Ayuntamiento continuarán cerrados hasta que se apruebe su reapertura en Cabildo.



El director de Medio Ambiente y Sustentabilidad, Juan Carlos Olivo Escudero, señaló que se ha manejado mal la información que hace referencia a la reapertura del Panteón Xalapeño, instalación que es competencia estatal.



"La información que yo vi hace referencia a un cementerio que es administrado por el Estado, sin embargo, también refiere a que entonces los cementerios municipales también abrían. Los cementerios que son administrados por el Ayuntamiento no van a abrir hasta que no lo disponga el Cabildo".



Resaltó que aunque ya trabajan para presentar los protocolos para la operación de estos espacios con todas las medidas sanitarias ante la pandemia, los cementerios, Bosques de Xalapa, 5 de Febrero y Palo Verde, continúan cerrados a la ciudadanía.



"Los municipales no van a abrir hasta que lo disponga el Cabildo. Ya estamos analizando y haciendo los mantenimientos respectivos, implementando los protocolos para que cuando se abran, se dé de manera ordenada. Se está proponiendo a la comisión Edilicia y estamos a la espera de aprobación en Cabildo".



Explicó que en el caso de que la activación de estos espacios se autorice antes de la celebración del Día de Muertos, sólo será posible hacer uso de éstas con las medidas y protocolos correspondientes.



"Obviamente esas medidas sanitarias van a incluir la restricción del aforo, probablemente con un 25 por ciento, horarios monitoreados y utilización de insumos", concluyó.