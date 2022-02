Papa emérito Benedicto XVI pide perdón por "abusos y errores" de la Iglesia Católica

El papa emérito Benedicto XVI pidió perdón este martes por los abusos sexuales contra niños cometidos por sacerdotes a su cargo, en respuesta a la publicación de un informe en el que se le acusa de no haber actuado para enfrentar esos crímenes cuando era Arzobispo de Múnich."He tenido grandes responsabilidades en la Iglesia Católica. Mi dolor es aún más grande por los abusos y los errores que tuvieron lugar durante mi mandato", escribió el teólogo alemán de 94 años en una carta fechada el domingo y publicada este martes por el Vaticano."Estoy especialmente agradecido por la confianza, el apoyo y la oración que el papa Francisco me expresó personalmente", señaló también Joseph Ratzinger.El informe publicado señala que el entonces Cardenal no escondió los casos de violencia sexual contra niños perpetrados por la Iglesia Católica, informaron el martes sus consejeros, tras la publicación de un informe en Alemania que le acusó de inacción."Cuando fue arzobispo (de Múnich, en Alemania), el cardenal Ratzinger no estuvo implicado en ningún intento de disimular abusos", aseguran sus cuatro consejeros, en un documento publicado el martes por el Vaticano, en el que se mencionan informaciones "inexactas" del informe alemán.