Papantla, listo para mostrar su cultura viva en Nueva Normalidad

En Papantla de Olarte estamos listos para que en cuanto el semáforo epidemiológico por la pandemia de Covid-19 lo permita, podamos recibir a los turistas de forma segura y reactivar la economía de este pueblo mágico señaló Juan Carlos Domínguez Morales, Director de Turismo Municipal.El funcionario municipal —que se tuvo que aislar al dar positivo de COVID-19— dijo que su oficina ha trabajado con guardias “porque seguimos en semáforo rojo” y comentó que desde el 20 de marzo, cuando se suspendieron las actividades de Cumbre Tajín, el escenario económico de Papantla y la región se transformó con una paralización que ya lleva casi seis meses.Expresó que existe un desaceleramiento económico desafortunado “porque somos un pueblo que vive de la industria sin chimeneas, un pueblo Mágico que vive de los fines de semana, de la visita del turismo, y pues tanto la zona arqueológica como la ciudad se han visto afectados”.Comentó que al lado del alcalde Mariano Romero González; del Secretario Octavio Tremari Gaya y de la regidora cuarta, Laura Moncayo, han estado trabajando para atender los escenarios de la nueva normalidad, apoyando la infraestructura de la zona arqueológica, ya que el turismo es lo que ha detonado el desarrollo de la región.Dijo que la pandemia por Covid-19 ha evitado que se realicen actividades importantes en el municipio como la de Corpus Cristi, “que es nuestra festividad más importante; no la pudimos realizar y sólo festejamos el día jueves de Corpus con una pirotecnia en la ciudad en honor a la celebración y pues todo virtual, nada en físico”.Además, comentó que aún mantienen las áreas públicas cerradas como el parque central, el cual es un atractivo más de la ciudad, ya que la gente tiene por costumbre ir al parque para sentarse en las bancas a darle de comer a las ardillas”.Dijo que Papantla es muy agradable, “es una provincia muy tranquila, una provincia segura, obviamente también nos han afectado la delincuencia y cuestiones de este tipo pero bueno en cuanto al tema del turismo afortunadamente nunca ha sido afectado, han sido algún comercio o alguna cuestión de los bancos”.“Seguimos con la sinergia de prepararnos para el posible escenario de un cambio de semáforo que probablemente se pudiera dar para este primero de octubre. En la zona arqueológica ya se hicieron los protocolos de seguridad para que la gente entre y salga”.Además, señaló que se establecieron nuevas casetas de asistencia para los accesos, “en ese sentido el municipio ha apoyado totalmente con una desinfección de todos los comercios de la zona, en la parte comercial, donde se le dotó de pintura, brochas cloro, pipas de agua, etcétera para poder desinfectar toda la zona y pues bueno en ese aspecto ya la administración del INAH de la zona Arqueológica, al igual que el municipio pues estamos listos para recibir al turismo que tanto necesitamos”.Juan Carlos Domínguez Morales comentó que los comercios de la zona se han visto muy afectados por esta pandemia, “no han soportado esta situación y al menos ocho hoteles han cerrado definitivamente”.“Esto ha afectado mucho a la gente, porque en casos particulares como el Hotel Tajín que es un hotel con dos restaurantes, con alberca, con personal, una base muy amplia, pues está trabajando con números rojos, realmente están muy afectados, porque imagínate mantener una nómina de 70 u 80 empleados sin trabajar está muy pesado y ese es uno de los parámetros que hemos observado y aún así uno de sus dos restaurantes se mantiene abierto y el otro sí tuvo que cerrar, pero ese mismo escenario lo alcanzas a ver en otros lugares que son también de la industria de los restauranteros que pues muchos cerraron por dos o tres meses”.Comentó que algunos de los comercios ya volvieron a abrir y empezaron con el servicio para llevar, sin embargo en este momento ya se está trabajando de un 30 a un 50 por ciento con todas las medidas de seguridad.En cuanto a promoción y publicidad de Papantla, Domínguez Morales comentó que el municipio mantiene unas estrategias implementadas en coordinación con el Gobierno Federal, “proyectos y programas en los cuales estamos inscritos para poder pintar nuestro pueblo en base a ese programa de ‘Pinta tu pueblo’ que es un programa federal donde posibilidades de que vengan artistas especialmente a crear muralismo en nuestra ciudad y también en base al estudio que planteamos junto con Comex, pintar y atender el primer cuadro de la ciudad”.Además dijo que se está implementando la campaña “Piensa en”, que es un programa con el que nos estamos manteniendo en la mente de la gente, “Piensa en Papantla” para recordar todo lo que se tiene y todo lo que ya viene, como el día de muertos y toda esa cuestión que probablemente tampoco podamos festejar”.Finalmente, expresó que Papantla, a partir del primero de octubre entrará a un concurso entre pueblos mágicos para hacer promoción turística, y “mantenernos en la mente de la gente.“Es un proyecto de ‘Galardón turístico’ que está llevando a cabo la Secretaría de Turismo y Cultura y ahí también mandamos tres videos de un minuto, tres videos que nunca se han publicado al igual que ocho fotografías muy representativas de nuestra ciudad para poder hacer la promoción que se busca entre los pueblos mágicos y que la gente nos mantenga en mente”.Comentó que en el municipio se han realizado algunos recorridos programados a través de agencias de viaje con los protocolos que se establecieron y junto con el grupo de guías de turistas locales especializados del centro histórico de la ciudad, “hemos atendido grupos pequeños de 14 a 16 personas, pero bueno con una extrema supervisión y siempre pendientes de ellos, así es que dentro de lo posible estamos trabajando y pues capacitándonos en todos los temas de los webinar y toda la cuestión de asesorías que hemos estado recibiendo”.Juan Carlos Domínguez Morales, Director de Turismo Municipal de Papantla, comentó sobre la posibilidad de cancelar Cumbre Tajín el próximo año, “hasta este momento no tenemos todavía alguna luz verde de saber si se va a realizar este año que viene; la Secretaria no ha dado instrucción y pues el parque temático se encuentra cerrado”.Señaló que a pesar de que el parque temático Takilhsukut es un área muy grande, con una extensión de hectáreas, en estos momentos no se encuentra en condiciones de recibir a la gran cantidad de turistas que asiste en Cumbre Tajín debido a la pandemia por Covid-19, “nosotros acabamos de hacer una gestión para la zona arqueológica en donde nos están apoyando con vallas que no están ocupando por lo mismo, pero que se pueden ocupar en la zona arqueológica y obviamente fue con la condición de que si en algún momento dado se tuviera que realizar algo en el parque temático pues con la misma se regresaría”.“No se tiene nada programado, seguimos todavía con la zozobra de si va a ser posible o no aunque pues la verdad es quizás el evento más importante que tenemos aquí en la zona norte y que permea toda la región”.Señaló que además en Papantla las playas siguen cerradas, “a pesar de que en Tuxpan se han abierto, eso nos ha permitido que nosotros tengamos un contagio menor, relativo a lo que está sucediendo en Poza Rica o en Tuxpan, nosotros andamos en unos números de 340 por ahí así de contagios y Poza Rica anda por arriba de mil 500, entonces eso de que nosotros nos hayamos mantenido firmes de no abrir nuestras playas y abrirnos al 100 por ciento como en otros lugares lo hicieron, pues nos ha favorecido”.Expresó que afortunadamente los pueblos indígenas en la zona han logrado hacer frente y evitar la propagación del virus entre la población, “la gente que es indígena y que es de nuestra raza totonaca son gente que si tú haces un análisis de cuántos de ellos se han afectado por este virus, pues casi no lo vas a percibir, son muy fuertes, ellos han resistido esta enfermedad, son gente muy sana, en el estricto sentido de no son diabéticos, no son hipertensos, son gente de trabajo”.“Siguen viniendo a la ciudad, pero los vez con su cubrebocas, entonces ellos siguen con su vida normal de cierta forma y afortunadamente viven también del tema del campo; eso es lo que les permite continuar con su vida, porque en realidad el mismo campo les provee”.Trabajo realizado con el apoyo de: Journalism Emergency Relief Fund https://newsinitiative.withgoogle.com/journalism-emergency-relief-fund