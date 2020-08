Papelerías de Coatepec no ven repunte en ventas

A unos cuantos días que inicie el ciclo escolar, las papelerías se encuentran vacías en el Pueblo Mágico de Coatepec.



Y es que los empleados indicaron que la situación económica no está en su mejor momento debido a la pandemia y pocos son los padres de familia que han acudido a comprar útiles escolares.



Algunos trabajadores del ramo señalaron que debido a que el ciclo escolar será de manera virtual, los padres de familia no se ven apurados, además de que la Secretaría de Educación Pública dio como opción usar los útiles que se tienen en casa.



“Es la consecuencia de la situación actual que estamos viviendo, pienso que es congruente con lo que vivimos, va más lenta la venta, no está como en otros años. No hemos visto casi presupuesto de listas escolares, los papás solicitando un presupuesto de cuanto le va a salir una cantidad de útiles”, señaló Rubén Vázquez.



Algunos se mostraron optimistas, aunque las ventas son pocas y van lentas, dijeron confiar en que los siguientes días éstas incrementen y haya ganancias, las cuales han sido prácticamente nulas.



“Es normal porque el regreso a clases va a ser virtual y no presencial, siento que los padres no se ven obligados a adquirir de momento los útiles, quiero creer que va a ser más lento, que sí se va a realizar, los papás irán surtiendo de una forma más lenta, porque no hay urgencia que los maestros vayan a revisar el inventario. Aunque por otro lado, la situación económica no está en el mejor momento y se nota la ausencia de padres”, expresó otro empleado.