Papelerías de Veracruz Puerto esperan tener “un respiro” con inicio de clases

Desde el pasado 3 de agosto, los comercios que se dedican a la venta de artículos escolares fueron catalogados como esenciales, por lo cual ya operan de manera regular y con el regreso virtual a clases, los empresarios del ramo esperan tener un respiro, aun cuando el ciclo escolar 2021-2022 no dejará la derrama económica de otros años.



Tan sólo en el 2019, durante el mes de agosto con el impacto del regreso a clases, a nivel nacional se generó una derrama de 82 mil millones de pesos, un 80 por ciento del total de las ventas anuales de los comercios de este giro, indicó el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, José Manuel López Campos.



Y es que no sólo se benefician los negocios de papelerías, uniformes y calzado, también las tiendas de artículos electrónicos.



"En 2019, la derrama general del regreso a clases fue 82 mil millones de pesos, esto incluye los artículos adicionales que acompañan al inicio de los cursos escolares como calzado, uniformes, libros, material didáctico y equipo electrónicos", indicó.



Por su parte, el presidente de la Asociación Nacional de Fabricantes de Artículos Escolares y de Oficina, Diego Céspedes Creixell, señaló que son más de 120 mil pequeños comercios los que están en crisis por las condiciones de regreso a clases que ha dejado la contingencia sanitaria.



Son alrededor de un millón y medio de empleos los que dependen de este sector y que están en riesgo de no recuperarse.



"120 mil pequeñas papelerías que son papelerías de barrio, papelería amiga que es quien conoce los útiles escolares, normalmente son negocios de 40 metros cuadrados, negocios familiares que si no se activan económicamente después del tiempo que llevan cerrados van a tener un problema económico espantoso y la generación del sector, que es indirectamente de millón y medio de empleos se pueden poner en riesgo".



Señalan que el regreso a clases a distancia debe ir apoyado de los libros de texto y esperan que al reincorporarse a las actividades presenciales, logren recuperar sus ventas.