Papelerías de Veracruz Puerto no ven repunte en ventas con inicio de clases

Aunque ya iniciaron las clases presenciales, las ventas en papelerías aún no repuntan como los comerciantes esperaban.



Los artículos como libretas, lápices y planillas, prácticamente tienen más de un año empaquetados porque no hay demanda.



"(Las ventas están) muy bajas. Los que trabajamos con los niños es nada más impresiones de WhatsApp, libretas es muy raro. Está muy baja la venta", dijo Reyna Quijano, propietaria de papelería.



Recuerdan que en un regreso a clases era una afluencia importante de niños y padres; sin embargo, en este inicio de clases las ventas siguen desplomadas.



Incluso, mantienen sus establecimientos abiertos gracias a que han ampliado el negocio con la venta de otros artículos, desde dulces, abarrotes y hasta de ropa.



"Todos los días había gente y ahora sí cayó al 99 por ciento la ausencia por todo esto, nos urge la normalidad. Como (el negocio) de la papelería está escaso, metimos juguetes, un poco de ropa, para sostener el negocio".



A como se restablezcan las clases, esperan poco a poco irse recuperando, en tanto, siguen con los esfuerzos para no cerrar.