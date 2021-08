Papelerías de Xalapa, sin muchas esperanzas de recuperación con regreso a clases

Sin muchas esperanzas en la comercialización de sus artículos por la tercera ola de la pandemia de la COVID-19, las papelerías del centro de la Capital están preparadas para surtir la lista de útiles escolares para los estudiantes que ingresarán al ciclo escolar 2021-2022.



Y es que, de acuerdo con la determinación del Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP), quien instruyó a las dependencias del ramo de los Estados y en el caso particular a la Secretaría de Educación de Veracruz, iniciar “llueve, truene o relampaguee” las clases presenciales de manera escalonada a partir del lunes 30 de agosto del año en curso.



A decir de los encargados de estas negociaciones, con el inicio del nuevo ciclo escolar, se espera recuperar un poco las inversiones, luego de más de año y medio de no tener ventas favorables, por los efectos devastadores en la economía familiar provocada por la enfermedad del siglo.



Y son pocas las esperanzas, dijeron, porque muchos padres de familia quedaron desempleados o sin un empleo fijo y están adquiriendo poco a poco sus productos y compran sólo lo necesario para atender los requerimientos solicitados por los docentes, en tanto se recuperan económicamente, por lo que se espera llegar a cuando menos al 50 por ciento en las ventas comparativamente con el 2019.



"Estamos preparados, tenemos material para surtir las listas de útiles escolares y ojalá sí pudieran regresar, no se sabe muy bien. Ha sido un año complicado para las papelerías; ahorita no hay mucho movimiento", explicó una trabajadora de una de las sucursales ubicadas en la avenida Juan de la Luz Enríquez.



Refirió que padres de familia ya iniciaron la compra de libretas, cuadernos, lápices, lapiceros, borradores “pero no compran la totalidad de la lista, no ha sido como antes, no las grandes cantidades", refirió la entrevistada.



Por último, dijo que anteriormente los padres de alumnos de primaria se llevaban hasta 10 libretas, diccionarios, colores; ahora sólo han pedido cinco libretas, dos cuadernos, gomas, sacapuntas, juegos de geometría y nada más.



No obstante, la difícil situación económica que la pandemia ha generado, afectando a todos los sectores productivos, "nosotros ya estamos preparados y esperando que lleguen a comprar los artículos escolares" para que los niños y jóvenes inicien bien el periodo lectivo de manera presencial, luego de más de año y medio que lo hicieron virtualmente.