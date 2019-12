Para 2020, Instituto de Pensiones espera haber recuperado 600 mdp

La directora del Instituto de Pensiones del Estado (IPE), Daniela Griego Ceballos, informó que el organismo cerrará el año con 30 convenios firmados con distintos entes y Ayuntamientos que adeudan cuotas y aportaciones.



Entrevistada, dijo que con ello , este año y el próximo se logrará la recuperación de 600 millones de pesos, lo que permitirá que se abone a los ingresos del IPE y además restablecer las prestaciones de los trabajadores de esos entes y Ayuntamientos.



“Llevamos 24 convenios con Ayuntamientos y 5 convenios con entes, lo que nos va a permitir en este año y en el siguiente más de 600 millones de pesos que endeudaban al IPE por concepto de cuotas y aportaciones, fue un trabajo que nos dimos todas las áreas del Instituto y en un año vamos a cerrar con 30 convenios firmados”.



“Esto abona a los ingresos y permite restablecer prestaciones de los trabajadores de estos entes y ayuntamientos, porque no habían entregado cuotas y con estos convenios el compromiso es pagar, ya han estado abonando, lo último fue el convenio de 4 entes, entre ellos Gobierno del Estado y Sefiplan”, abundó.



No obstante, admitió que aún faltan por recuperar alrededor de 400 millones de pesos pues hay algunos entes que no se han regularizado algunos entes, entre ellos la Fiscalía General del Estado, el Poder Judicial y algunos otros Ayuntamientos.



“Cerramos bien el año, nos faltan alrededor de 400 millones entre entes, como la Fiscalía, Poder Judicial y Ayuntamientos, el año que viene nuestra meta es avanzar en la recuperación de adeudos y si lo podemos abatir va a ser un logro importante, estamos trabajando con los Ayuntamientos”, precisó.



Agregó que se han interpuesto algunas denuncias en contra de algunos organismos que han omitido su responsabilidad y deben de responder ante la ley.



“Tenemos estabilidad, no hay riesgo porque tenemos todo el compromiso del Gobierno Estatal de cumplir con los pensionados, hay un funcionamiento deficitario que nos lleva a requerir subsidio, pero hemos tratado de sanear adeudos y recuperar recursos para el IPE”, finalizó.