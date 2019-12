Para 2020, Veracruz no recibirá cerca de 300 mdp de Federación, para apoyar al campo

Para el 2020, Veracruz dejará de recibir de la Federación alrededor de 300 millones de pesos del Programa de Concurrencia, por lo que los propios productores agropecuarios y el Gobierno Estatal deberán buscar mecanismos para financiar sus proyectos productivos, aseguró Luis Gómez Garay, secretario general del Comité Ejecutivo Nacional de la Unión General Obrero Campesina y Popular (UGOCP).



En entrevista, el dirigente campesino señaló que el único financiamiento que hará la Federación se canalizará para apoyar el programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria por un monto de 101.9 millones de pesos, pero no se genera ni un peso para el tema de producción, para fomento productivo, para ganadería y todo este tipo de cuestiones.



Destacó que en el 2019, se recibieron, del Gobierno Federal, 404 millones de pesos, de los programas de Concurrencia con las Entidades Federativas por 142.7 millones de pesos; de Desarrollo Rural por 162 millones de pesos y del Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable un millón de pesos.



Sin embargo, recalcó, para el 2020 los diputados federales otorgaron cero pesos a los apoyos directos a los productores, no vemos que sean programas que van a recibir a través de listados o padrón; recibirán otros apoyos, pero que es un tema de fortalecimiento al consumo, pero no es de fomento a la producción.



El dirigente nacional de la UGOCP admitió que del programa de Concurrencia 2019 no habrá subejercicio, “porque todo el recurso canalizado para el financiamiento de los programas y éste ya está etiquetado, por lo que no habrá ese riesgo”, apuntó.



Insistió que esta situación no se dará, porque el recurso ya tiene nombre y apellido, sólo se está en espera de su dispersión y que los productores presenten las facturas correspondientes para cubrirles los pagos y no es un recurso que se tenga que regresar a la Federación.



Finalmente, dio a conocer que la dispersión de estos recursos tiene como plazo hasta el 31 de marzo del 2020, pero que la entrega de estos apoyos no necesariamente coincide con los plazos que se necesitan para atender las siembras o el ganado.



Por lo que se ha planteado que los presupuestos no se ejerzan al cierre fiscal, sino multianuales, para que se puedan hacer una planeación de 3 a 4 años, de tal manera que se pueda impactar en el presupuesto y se evita el esquema de la inmediatez con que acompañan a estos proyectos, concluyó.