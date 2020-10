Para 2021, Veracruz no gastará dinero en PT, MC y el “nuevo” PES

Los partidos nacionales Del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano (MC), que no obtuvieron el 3 por ciento de votación en Veracruz en las elecciones de 2018 y el de reciente creación, Encuentro Solidario (PES), se encontrarían en desventaja financiera frente a los cuatro nuevos institutos locales que obtuvieron su registro desde junio ante el Organismo Público Local Electoral (OPLE).



Y es que el Código Electoral del Estado establece que los partidos políticos perderán el derecho al financiamiento público local si no obtienen en una elección ordinaria el porcentaje de votación establecido.



Este es el caso de los partidos nacionales PT, MC y el PES, ya que este último, al ser nuevo, tampoco gozará de dichas prerrogativas.



Sin embargo, la ley establece que en 2021 sí obtendrán recursos para hacer campaña por las alcaldías y diputaciones locales.



Al respecto, el consejero del OPLE, Juan Manuel Vázquez Barajas, explicó que PT, MC y PES no tendrán dinero este año ni el próximo para sus actividades ordinarias permanentes y específicas —aunque sí tendrán para campañas—.



Por su parte, los nuevos partidos locales: “Todos por Veracruz”, “¡Podemos!”, “Cardenista” y “Unidad Ciudadana” sí recibirán el dinero que los mencionados nacionales no.



Mientras que los demás partidos nacionales Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM), además de su presupuesto federal, también recibirán financiamiento local.



Dinero para cada partido



Vázquez Barajas detalló que el financiamiento a los partidos políticos de reciente creación en las entidades federativas está regulado en la Ley General de Partidos Políticos, por lo que los Congresos locales no tienen facultades para disminuir el monto que reciben. Para hacerlo, expuso, se tendría que reformar la ley.



"A nivel nacional se ha regulado que los partidos políticos locales de nueva creación tienen derecho al 2 por ciento de lo que resulte de una bolsa que se calcula considerando el 65 por ciento del valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), multiplicada por el número de electorales de la entidad federativa".



“Esa cifra en Veracruz es superior a los 300 millones de pesos, por lo que el 2% es un monto superior a los 6 millones de pesos, más el financiamiento de gastos de campaña. Es una diferenciación fuerte, porque los locales de reciente creación sí tienen financiación para gastos ordinarios de esa bolsa de 6 millones de pesos y en 2021 le vamos a dar otra cantidad adicional para sus campañas electorales”, dijo el Consejero.



Cabe indicar que los cuatro nuevos partidos locales recibirán en el segundo semestre de este 2020 más de 3.5 millones de pesos cada uno, monto que engloba los recursos tanto para actividades ordinarias permanentes como para actividades específicas.



Mientras que para 2021, según lo explicado por el Consejero, cada uno recibirá 6 millones 676 mil 399 pesos para actividades ordinarias permanentes, 751 mil 95 pesos para actividades específicas y 2 millones 2 mil 920 pesos para gastos de campaña, en total 9 millones 430 mil 413 pesos.



Por parte del Estado, el próximo año, PT, MC y PES gozarán solamente de un millón mil 460 pesos para las campañas políticas de las alcaldías y el Congreso veracruzano.



Mientras que con los demás partidos nacionales, este año MORENA recibirá de agosto a diciembre 25 millones 553 mil 518 pesos; el PAN, 18 millones 140 mil 38 pesos; el PRI, 10 millones 947 mil 253 pesos; el PRD, 7 millones 227 mil 700 pesos y el Verde 6 millones 226 mil 253 pesos.



Sin embargo, para 2021, MORENA obtendrá 83 millones 568 mil 252 pesos; PAN, 59 millones 236 mil 617 pesos; PRD, 23 millones 421 mil 449 pesos y el PVEM, 20 millones 134 mil 622 pesos.



“No hay desigualdad”



Pese a la disparidad financiera de PT, PES y MC, Vázquez Barajas aseguró que dichos partidos nacionales no estarán en desventaja de competitividad electoral, porque podrán competir en igualdad de condiciones para lograr conquistar los mil 100 cargos edilicios y parlamentarios que estarán en disputa.



Respecto a los demás federales (PAN, PRD, PRI, MORENA y PVEM), luego de la Reforma Electoral que redujo sus prerrogativas estatales al 50 por ciento, comentó que si bien disminuyó su financiamiento local, todos gozan de doble ingreso pues el Instituto Nacional Electoral (INE) también les otorga recursos de una bolsa cercana a los 5 mil millones de pesos.



“No hay desigualdad, ni falta de equidad (...) porque los partidos nacionales reciben ya financiamiento nacional, están recibiendo 65 % de valor de la UMA multiplicada por todos los mexicanos que estamos inscritos en la lista nominal de electores (...). En cambio los partidos locales no reciben financiamiento federal, sólo local”, abundó.



El consejo electoral recordó que con los cambios constitucionales aprobados por la Legislatura, la fórmula para determinar las prerrogativas de los partidos nacionales con registro ante el OPLE sólo contempla el 32.5 % del valor de la UMA.



“Ahí sí la ley federal lo dejó libre a la decisión de cada Congreso en cada Estado. Y al momento que el de Veracruz disminuye en un 50% para pasar de 65% a 32.5%, pues sí se establece una diferenciación donde los partidos locales nuevos pueden tener derecho a un doble financiamiento público frente a los nacionales”, reiteró.



De acuerdo con Vázquez Barajas, las próximas elecciones serán una auditoría ciudadana en la que se verá qué partidos “pasan la prueba” y logran obtener más del 3 por ciento de la votación, que les permita conservar su registro.



“Más allá de los recursos que recibirán los partidos locales nuevos, deben convencer a los electorales veracruzanos de que son organizaciones ciudadanas con miras a la construcción democrática de nuestro Estado. (…) Será la sociedad veracruzana la que decida si esos grupos formarán parte del sistema de partidos y se sostendrán pasando el proceso electoral de 2021”, finalizó.