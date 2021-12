Para 2022 está garantizada pensión para adultos mayores del país

El próximo año no sólo continuará vigente la "Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores", sino que se incrementará a mil 925 pesos mensuales pagaderos bimestralmente, por lo que los beneficiarios recibirán 3 mil 850 pesos cada dos meses.También habrá un apoyo económico de pago de marcha por mil 925 pesos, que se entrega por única ocasión, cuando la persona derechohabiente fallece, al adulto auxiliar de la persona adulta mayor fallecida.La Secretaría de Bienestar emitió las Reglas de Operación que regularán el Programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores 2022.El programa tendrá cobertura en el territorio nacional, por lo cual, no se registrará a personas que residan en el extranjero y será un derecho para todas las personas adultas mayores recibir la pensión, que sean mexicanas por nacimiento o naturalización y extranjeras, con domicilio actual en la República Mexicana.Se dará atención prioritaria a las personas adultas mayores que habitan en municipios y localidades con población mayoritariamente indígena o afromexicana o con alto o muy alto grado de marginación.La Secretaría recordó que se elevó a rango constitucional el derecho a la pensión no contributiva para las personas adultas mayores, por lo que ahora es obligación del Estado garantizar el ejercicio pleno de esos derechos establecidos en la carta Magna.